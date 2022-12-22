大華府12/23氣溫驟降 民眾留意保暖

國家氣象局預報顯示，大華府 今年預計不會迎來「白色聖誕節 」，但22日(今)起降雨，23日氣溫驟降，可能導致路面結冰，仍將給假日旅行通勤增加難度，專家也提供預防水管凍裂的貼士，呼籲民眾及時做好防寒準備。

氣象預報指出，大華府多數地區聖誕節前會有較多降雨，23日午後有強風降溫，氣溫會降至冰點，也可能出現風寒(wind chill)，交通將受影響，大華府官員建議民眾23日夜間至24日上午減少出行；23日上午最高氣溫約華氏50度，但晚上會驟降到20度，風寒導致體感溫度可能僅有個位數。

專家表示，氣溫驟降很容易導致水管凍裂，若民眾剛好假期出行，則情況可能更糟，馬州 哈維郡(Howard County)公共事務局代理主任沙派羅(Art Shapiro)建議，出遠門前可將水管閘門關閉，避免水管凍裂後漏水，或水壓失衡導致更大問題。

若民眾在氣溫驟降時剛好在家，可將水龍頭打開，持續讓水滴流，直到外面氣溫高於冰點，「或許會浪費幾加侖的水資源，但這麼做可以確保水管不被凍壞」，除此之外，沙派羅表示，民眾也可將露在室外的水管包裹好，或通過熱膠帶(heat taping)來給水管加熱，甚至用報紙包裹也有一定的禦寒效果。

若水管凍裂，首先關閉主要的供水閥門，防止更長的管道破裂，然後打開水龍頭讓水流融化已結冰的部分，也可搭配用吹風機輕輕加熱水管周圍，若結凍的區域過大，仍要請專業人員維修檢查，避免大面積漏水或引發漏電。