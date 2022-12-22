全美快樂城 維州阿靈頓市名列第2

全美快樂城市排行榜 資料來源：SmartAsset

金融科技公司SmartAsset近日公布最新調查，綜合全美各大城市民眾的生活質量和快樂指數 顯示，維州阿靈頓市(Arlington City)排名全美第二，而前十名中占比最多的是加州 。

該公司根據13個單項衡量全國200座大城市的民眾快樂水平，主要覆蓋個人財務狀況、健康狀況、生活質量三個方面。

研究顯示，前十座「快樂城市」中共有六個位於加州，占比最多，第一名為Sunnyvale，該城市的人均收入也排名全美第一，超過六成民眾年薪10萬以上；加州城市居民的生活質量總體名列前茅，衝進全美前十的城市，普遍特點包括貧困人口比率小，結婚率高，暴力犯罪率低。

報告指出，前十名的快樂城市結婚率在全美也較高，快樂指數排名全美第二的維州阿靈頓市結婚率達44%，第五名的德州Frisco市結婚率則為全國第一，高達62.6%。

阿靈頓市是大華府唯一衝進全國前十的城市，尤其是個人財務狀況這一單項成績斐然，約48%居民年薪10萬元以上，為全國第五，且人均日常消費在收入中的占比不到35%，申請個人破產 的人口比率也為全美最低水平。

排名最後的城市為阿拉巴馬州的伯明翰市(Birmingham)，該城市申請個人破產的比率高，人均壽命、貧困率等單項也都排名全國倒數第五；緊隨其後的兩座最不快樂城市分別是新澤西州的紐瓦克(Newark)和田納西州的曼非斯市(Memphis)。