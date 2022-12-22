我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鴿派抬頭？明年Fed決策官員大換血 多名鷹派將失投票權

馬斯克太忙 大中華區總裁朱曉彤成了特斯拉接班大熱門

華府餐飲、零售業 恢復疫前水平 酒店未復甦

記者張筠／華盛頓報導
華府餐飲業今年8月稅收已超過2019年同期的水平，逐漸恢復至疫前的繁榮狀態。（記者張筠 / 攝影）
華府餐飲業今年8月稅收已超過2019年同期的水平，逐漸恢復至疫前的繁榮狀態。（記者張筠 / 攝影）

華府餐飲業和零售商發展逐漸恢復、甚至超過新冠疫情前的狀態，市府近日公布的報告顯示，今年8月全市餐廳和零售商的稅收(sales tax)都超過2019年8月；相比之下，酒店行業仍未恢復，與疫情前的營業情況有明顯差距。

華府首席財務辦公室「經濟和收入趨勢報告」的數據顯示，今年8月市府收到的餐廳稅收共有3230萬元，2019年8月為3060萬元，而2020年8月新冠疫情最嚴重之際，餐飲稅收僅有1280萬元。

市府表示，餐廳稅收的增加也可能是因物價上漲所致，如今各類菜品價格都比四年前高，增加的稅收就抵銷了在疫情期間永久熄燈餐廳所造成的虧損；不過食品服務業的就業情況仍不及疫前水平，去年已增加了1萬份工作崗位，如今又比一年前多了25.6%，但仍有大量職缺。

零售行業的稅收也遠超疫情前的狀態，今年8月共有6540萬元，2019年8月為5040萬元。

相比之下，華府酒店行業今年8月的稅收為1690萬元，是2020年8月280萬元的六倍多，但仍不足疫情前的水平，2019年8月酒店稅收為1790萬元；但住宿行業的人力在逐漸恢復，過去一年全市增加了3800份崗位，漲幅達48.3%。

市府表示，稅收的變化也從多方面反映遠程辦公對華府稅收的影響，今年8月全市停車服務的稅收只有590萬元，而疫情前市府這部分收入達680萬元。

值得注意的是，唯一一項穩定增長的稅收是酒品，今年8月酒類稅收達320萬元，而在2020年8月疫情封控最嚴重時，酒類稅收就為340萬元，當時就創四年內的新高，如今該項稅收穩定增長。

疫情 華府 零售商

上一則

芝流感病例創新高 衛生局長籲快打疫苗

下一則

風雪欲來 芝公校今照常上課 課後活動取消 聖誕集市提早打烊

延伸閱讀

澤倫斯基抵達華府 晤拜登、赴國會演說

澤倫斯基抵達華府 晤拜登、赴國會演說
喬州多項新法 2023年元旦生效

喬州多項新法 2023年元旦生效
全美25佳薑餅屋 華府Willard酒店上榜

全美25佳薑餅屋 華府Willard酒店上榜
洛市豪宅稅明年4月生效 富人、地產商急賣屋

洛市豪宅稅明年4月生效 富人、地產商急賣屋
史丹福大學地稅豁免一年達168億元 聖縣財政緊張

史丹福大學地稅豁免一年達168億元 聖縣財政緊張

熱門新聞

胡Kenny表示未來將繼續在他所熱愛的餐飲行業奮鬥，堅持給民眾帶來正宗台菜。（記者張筠／ 攝影）

地點欠佳、疫情衝擊 維州台菜館Taiwan Cafe撐6年熄燈

2022-12-17 10:10
一架自亞利桑納州鳳凰城起飛的班機18日在距離檀香山30分鐘距離時，遭遇惡劣亂流，11人受傷。資料照片。（美聯社）

影／夏威夷航班遇恐怖亂流 乘客「彈起撞天花板」釀36傷

2022-12-19 01:35
壽司餐廳客人遭互徒喝令趴下並被迫交出財物。(餐廳監控／休士頓警方)

連吃飯客人也全趴下 兩搶匪拿走德州餐廳厚厚一疊現鈔

2022-12-14 22:01
劉麥可。(威爾郡警方提供)

家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀

2022-12-13 11:53

涉處方藥詐騙 新州知名餐廳老闆被判37月

2022-12-17 16:00
芝市剷雪車已經全面準備出動。(本報檔案照片)

冬季風暴22日襲芝 風速50哩 暴雪逾呎

2022-12-20 11:43

超人氣

更多 >
想吃卻不捨得買？好市多7商品 送給吃貨最好的禮物

想吃卻不捨得買？好市多7商品 送給吃貨最好的禮物
紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位

紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位
櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話

櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話
被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國
退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知

退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知