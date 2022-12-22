華府餐飲、零售業 恢復疫前水平 酒店未復甦

華府餐飲業今年8月稅收已超過2019年同期的水平，逐漸恢復至疫前的繁榮狀態。（記者張筠 / 攝影）

華府 餐飲業和零售商 發展逐漸恢復、甚至超過新冠疫情 前的狀態，市府近日公布的報告顯示，今年8月全市餐廳和零售商的稅收(sales tax)都超過2019年8月；相比之下，酒店行業仍未恢復，與疫情前的營業情況有明顯差距。

華府首席財務辦公室「經濟和收入趨勢報告」的數據顯示，今年8月市府收到的餐廳稅收共有3230萬元，2019年8月為3060萬元，而2020年8月新冠疫情最嚴重之際，餐飲稅收僅有1280萬元。

市府表示，餐廳稅收的增加也可能是因物價上漲所致，如今各類菜品價格都比四年前高，增加的稅收就抵銷了在疫情期間永久熄燈餐廳所造成的虧損；不過食品服務業的就業情況仍不及疫前水平，去年已增加了1萬份工作崗位，如今又比一年前多了25.6%，但仍有大量職缺。

零售行業的稅收也遠超疫情前的狀態，今年8月共有6540萬元，2019年8月為5040萬元。

相比之下，華府酒店行業今年8月的稅收為1690萬元，是2020年8月280萬元的六倍多，但仍不足疫情前的水平，2019年8月酒店稅收為1790萬元；但住宿行業的人力在逐漸恢復，過去一年全市增加了3800份崗位，漲幅達48.3%。

市府表示，稅收的變化也從多方面反映遠程辦公對華府稅收的影響，今年8月全市停車服務的稅收只有590萬元，而疫情前市府這部分收入達680萬元。

值得注意的是，唯一一項穩定增長的稅收是酒品，今年8月酒類稅收達320萬元，而在2020年8月疫情封控最嚴重時，酒類稅收就為340萬元，當時就創四年內的新高，如今該項稅收穩定增長。