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全美25佳薑餅屋 華府Willard酒店上榜

記者張筠／華盛頓報導
今年Willard酒店的薑餅屋是酒店本身的模型，細緻反映了整棟建築的藝術風格。（Willard酒店提供）
今年Willard酒店的薑餅屋是酒店本身的模型，細緻反映了整棟建築的藝術風格。（Willard酒店提供）

「美國歷史酒店」(Historic Hotels of America)近日評選2022年全美「25佳創意薑餅屋」，坐落於白宮附近的華府Willard Intercontinental酒店再次入榜，維州也有兩座歷史酒店和莊園擠進排行，分別是位於Hot Springs的Omni Homestead度假莊園，和歷史小鎮威廉斯堡的Lodge。

Willard酒店距離白宮僅有兩條街，可以追溯到1818年，每年的薑餅屋展示也是吸引公眾來訪的一大亮點，今年該酒店的薑餅屋就是酒店本身的模型，細緻反映了整棟建築的藝術風格，包括印第安納州的白色石灰石和赤土地磚，該薑餅屋也重現了酒店石板灰色的斜坡屋頂，上面有藍白相間的條紋遮陽篷，以及獨特的圓形頂層窗戶。

Willard酒店每年以華府地標建築為範本製作薑餅屋，2018年所做的「里根國家機場(DCA)」薑餅屋就被評為對該機場復刻最優秀的作品之一；Willard酒店今年的薑餅屋展示將持續至12月底，期間該酒店也會舉行多場音樂會及表演。

Omni Homestead莊園歷史可追溯至1766年，薑餅屋復刻莊園主體建築，...
Omni Homestead莊園歷史可追溯至1766年，薑餅屋復刻莊園主體建築，共用了200磅薑餅。（Omin Homestead度假莊園提供）

歷史悠久的維州Omni Homestead度假莊園薑餅屋今年也入榜，該莊園歷史可追溯至1766年，該薑餅屋復刻莊園主體建築，共用了200磅薑餅、100磅的糖霜、20磅的糖果；該莊園最著名的是精美的節假日裝飾。

Williamsburg Lodge用薑餅屋刻畫了孩子們喜愛的滑雪度假村。（Wi...
Williamsburg Lodge用薑餅屋刻畫了孩子們喜愛的滑雪度假村。（Williamsburg Lodge提供）

維州歷史小鎮威廉斯堡(Williamsburg)的Lodge酒莊薑餅屋今年也入榜，該酒莊的作品刻畫了孩子們喜愛的滑雪度假村，其中還有生動小人，薑餅屋也有五顏六色的糖霜點綴；該作品由至少六名薑餅屋專家設計、製作，總共耗時逾300小時，材料包括90磅的糖霜、五磅軟糖、125磅麵粉、30磅奶油、28磅黑糖等，整座滑雪度假村有九棟建築，最高的有17寸，該薑餅屋作品也將展示至12月底。

「美國歷史酒店」評選的2022年全美「25佳創意薑餅屋」榜單詳情：https://bit.ly/3YQXrDh

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