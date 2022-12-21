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蒙郡公校將推新App 實時查看校車動態

記者張筠／馬州報導

馬州最大的蒙郡公校系統(MCPS)近日公布新財年預算，其中包括投資一個全新的校車App項目，讓家長能實時查看校車動態，了解校車出發和抵達時間，以及具體的行駛地點，類似網約車Uber等平台的服務；新增預算中的最主要部分將用於補貼教師薪資，此外也包括擴大中文沉浸學校的發展。

蒙郡學區總監麥克奈特(Monifa McKnight)在新財年預算中提出此項目，計畫斥150萬元投資校車App，讓家長們能隨時查看校車動態，方便安排接送，也能提高校車的服務效率。

蒙郡公校系統現有16萬554名學生，預計新學年將再迎來2000人，目前總預算為31億5000萬元，新財年將增加8%；麥克奈特說，增加預算中的主要部分將用於給2萬4000多名教師補貼薪資，這部分預計耗資1億1920萬元，另有1490萬元預算用於支持238份新增的全職教職崗位。

蒙郡公校系統也將規畫250萬元用於增建兩所「創新日曆學校」(innovative calendar schools)，每學年給學生們增加30天的教學，目前蒙郡公校系統已有兩所學校有此創新服務，均在銀泉市(Silver Spring)，分別是Arcola小學和Roscoe Nix小學。

新預算中，約340萬元將用於補貼學費、學雜費，支持大學先修課程(AP)、國際文憑課程(International Baccalaureate program)等的發展，消除各類教育計畫和先修課程的障礙。

根據新預算，蒙郡公校系統也計畫撥款59萬1000元擴大沉浸式教育，資助一所中文學校和兩所西班牙語學校的發展；10萬元用於學校與醫療機構、托兒所、文化活動中心的合作，提高早教質量並推動兒童識字能力；公校系統也計畫用180萬元擴展學校與大學間的合作，提供申請和求職諮詢等服務，幫助學生更好了解未來方向。

蒙郡教育委員會將在2023年1月11日和17日舉行兩次公聽會，進一步確定預算規畫。

預算 公校 教育

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