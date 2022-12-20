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聖誕新年假期 大華府估計有220萬人駕車出行

記者張筠／華盛頓報導
數據顯示，今年聖誕和元旦假期，大華府預計有逾220萬人駕車出行。（記者張筠 / 攝影）
數據顯示，今年聖誕和元旦假期，大華府預計有逾220萬人駕車出行。（記者張筠 / 攝影）

聖誕節和元旦假期將至，美國汽車協會中大西洋分會(AAA Mid-Atlantic)預計12月23日至1月2日期間，大華府將有逾220萬人駕車出行，選擇其他交通方式出行的人數也同步增長；聯合航空(United Airlines)近日估計，12月22日至明年1月9日間，將有逾800萬名乘客搭機，這些數據反映全美各地旅遊業逐漸恢復。

美國汽車協會公共事務經理阿里(Ragina Ali)說，大華府的絕大部分民眾選擇自駕到50哩外的地點度假，約14萬1000人將搭乘飛機，這部分人數比去年增長16%，選擇其他運輸方式的民眾也增加了25%，相當於9萬5000多人會搭火車、公車或郵輪，「這反映今年旅遊業進一步活絡，各種交通形式的人數增長與感恩節假期相似，民眾已漸漸習慣後疫情時代的生活。」

對於駕車出行的民眾，好消息是油價比去年略有下降，截至15日全美平均每加侖汽油為3.19元，一年前為3.31元，在大華府本地，目前平均油價為3.24元，也比去年同期降了10美分。

聯合航空預計明年1月2日將是旅行最繁忙的一天，當天有逾48萬人乘飛機。（記者張筠...
聯合航空預計明年1月2日將是旅行最繁忙的一天，當天有逾48萬人乘飛機。（記者張筠 / 攝影）

聯合航空預計今年聖誕和新年假期間，旅客人數接近2019年的數量。為應對後疫情時代不斷增加的乘客，聯合航空今年底旅行旺季期間每天將增加3700趟航班、新增座位超過130萬個，預計每天將有175個航班從大華府的杜勒斯國際機場(IAD)起飛；。航空公司預計，明年1月2日將是飛行最繁忙的一天，預計有逾48萬人坐飛機。

不過今年聖誕節前夕大華府或將有降雨或降雪，給民眾出行增添難度，阿里提醒民眾多關注天氣預報，防寒保暖，自駕出遊的民眾應在車內準備應急包，並預留充足的車程時間。

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