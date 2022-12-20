美京走訪社區 與蒙郡居民聊都市規畫意見

CCACC和Everyday Canvassing組成的多語言走訪小組。（主辦方提供）

作為馬州 蒙郡規畫局「大塞內卡地區都市總計畫」(Great Seneca Master Plan)的合作夥伴，美京華人 活動中心(CCACC)近日派員工走訪社區，了解蒙郡「大塞內卡科技走廊地區」居民對該城市未來十年規畫建設的發展意見。

這是蒙郡規畫局和CCACC在11月15日與華裔民眾見面座談後的跟進調查，CCACC的員工與Everyday Canvassing機構合作，截至12月7日，20多名精通中文、法語、韓語、西班牙語的小組成員，走訪社區，與九棟公寓約220位居民對話並發放問卷。未來三周內，走訪小組還將與另外五棟公寓的民眾交流。

12月走訪任務結束後，蒙郡規畫局將提出「總計畫」的修正草案和具體建議，確保大塞內卡地區的成長公平、可持續並有良好交通和社區聯繫。

大塞內卡科技走廊地區占地4360畝，地處I-270高速公路的中心地帶，其中包括蓋城(Gaithersburg)的大部分區域，包括生命科學中心、Shady Grove大學、Quince Orchard社區、NIST和Rosemont等，屬於華人聚居的地區。

一個多月來的座談和民調顯示，最常見的反饋包括希望政府加強租金 管控，尤其限制租金過度上漲；增建公園和狗公園；蓋城社區舉辦更多文化活動；社區和人行道的照明區域需加強；政府應增加對小商家的支持。

民眾也希望社區管理辦公室或租賃機構能增加多語言服務，雇用多語種工作人員，此外也為公寓沒有電梯的老年人提供接送服務，在社區內增加與居民文化背景相關的食品超市和便利店等，也有民眾提議增設公共運動設施。

CCACC員工周May既是訪問成員，也擔任中文翻譯，她和團隊從訪談的數十名華人發現，與其他族裔相比，華人通常對自己所有的更滿意，也更欣賞文化多樣性；不過部分華人因英語水平不足，較少參加社區活動。