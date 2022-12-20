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維州阿郡公校：新學年暑假延長、寒假縮短

記者張筠／維州報導

經過數周討論，維州阿靈頓郡公校(Arlington Public School)教委近日通過新學年的假期安排，決定將2023-2024學年的寒假縮短，暑假延長，部分公校委員不看好此計畫，表示寒假太短，師生無法獲得充分休息，也不能保證開學後的教學質量。

公校教委以3：2的表決結果通過新方案，阿靈頓郡學生將在2023年8月28日開學，暑假比維州勞登郡、威廉王子郡、亞歷山卓市、福斯教堂市等地區的學生多幾天，不過寒假將縮短為八天，具體為2023年12月21日至2024年1月1日；春假為3月25日至29日，與維州其他郡市公校的安排相似，全州學生將在2024年6月14日同步結束該學年。

公校教育委員們對此方案的褒貶不一，反對的委員迪阿茲特羅斯(Cristina Diaz-Torres)說，寒假縮短後，學生和老師將無法充分休息，尤其年底聖誕和新年假期多數家庭會團聚或旅行，八天休假遠遠不夠，「過去兩年多的疫情生活也證明這點，若師生過於操勞，返校的最初幾天教學效果不好。」

另外有委員表示，只要能保證一學年有180天教學，且保證教學質量和學生出勤，假期如何安排不是大問題，但若能與相鄰郡市的公校系統統一，會更方便師生和家長分配休息時間。

公校 維州 疫情

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