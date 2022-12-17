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地點欠佳、疫情衝擊 維州台菜館Taiwan Cafe撐6年熄燈

記者張筠／維州報導
胡Kenny表示未來將繼續在他所熱愛的餐飲行業奮鬥，堅持給民眾帶來正宗台菜。（記者張筠／ 攝影）
胡Kenny表示未來將繼續在他所熱愛的餐飲行業奮鬥，堅持給民眾帶來正宗台菜。（記者張筠／ 攝影）

維州華裔民眾熟知的Taiwan Cafe15日吹響熄燈號，來自台灣的老闆胡Kenny經營該店六年多，表示非常無奈不捨，但也很感謝大家多年來的支持和鼓勵，「這幾年開店完全沒賺到錢，但賺到很多朋友」，未來他仍會在餐飲行業打拚，期待能繼續給民眾帶來正宗的台灣美食

Taiwan Cafe位於維州馬納薩斯市(Manassas)，六年多來胡Kenny始終堅持原汁原味，連在新冠疫情期間他也不辭辛勞，在大華府各地尋找上等的食材，從不因物價上漲而偷工減料，那時候他每周工作七天，要兼工廚師、司機、送貨、採購、聯絡顧客所有事務，常常忙到晚上12時，生意難做，但他依然堅持。

這一路走來非常不易，「開店六年，嘗試賣店就持續了三年」，由於店面的地理位置較偏，加上交通壅堵，生意一直很難做，「高峰時段部分食客甚至要通勤兩小時才能到店裡」，但為了不辜負消費者的熱愛，胡Kenny也始終賣力堅持。

除了地點欠佳，新冠疫情衝擊巨大，Taiwan Cafe也一直人手不足，「餐飲大環境走下坡路，願意學習的人少之又少，不僅是台灣菜，各地區的菜色都難以傳承」，胡Kenny說，餐飲這條路太窄，很難找到新鮮血液。

關店的消息傳出後，有顧客不怕塞車，花兩、三小時來吃飯，周末店裡座無虛席，「但因人手不夠，實在忙不過來，顧客遠道而來，吃飯卻要等一個多小時，我們也很抱歉」，但無奈窘境難破，「好不容易最近有人要接手店面，我們只好做出艱難決定」，他表示，幾個月前還被房東刁難，好在買家意志堅定，「以後會變成一家非洲餐廳」。

胡Kenny在關店的前幾周於社交平台上宣布此消息，感謝大家多年來的鼓勵和支持，他表示，關店後仍會通過臉書、微信群組等社交平台與顧客們聯絡，不會離開這個有愛的社群，有新消息也將及時通知大家。

「這幾年經營餐廳沒賺到錢，但賺到很多朋友」，胡Kenny受訪時雖然面容疲憊，但仍帶著笑容，「六年來收到太多鼓勵，剛開店時認識了一位教會長老，當時我被客人氣到想放棄，是他一直苦口婆心的勸我，最終我才放開心結，堅持到現在。」

胡Kenny細數著六年多來的收穫，雖然辛苦和委屈很多，但他獲得的鼓勵、安慰和陪伴更是數不勝數，有韓裔醫生常在周間的晚上光顧店面，「每次都專門來吃小椒牛肉蓋飯」，還有顧客開著跑車來店裡吃鹽酥雞，不怕塞車耗油，「那位顧客聽聞我們要熄燈後，還著急提議要投資，支持我到別處開店，甚至說要幫我裝修」，另外也有很多顧客品嚐過胡Kenny的手藝後要求他多開幾家連鎖店。

「這些溫暖我一直都記在心裡」，胡Kenny表示未來將到維州Ashburn的一家台灣餐廳工作，「雖然是給別人打工，但相對自己開店肯定會輕鬆自在許多。藉這段時間稍做休息，也能更精進自己的廚藝」，他慶幸能繼續在所熱愛的美食行業中發光發熱，並期待未來繼續給顧客們帶來正宗的台灣美食，以更好的姿態與大家見面。

因地點欠佳、疫情衝擊、人手短缺，胡Kenny經營的Taiwan Cafe近日吹響...
因地點欠佳、疫情衝擊、人手短缺，胡Kenny經營的Taiwan Cafe近日吹響熄燈號。（記者張筠 ／攝影）

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