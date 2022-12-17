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毛戎父女「傳統與現代書畫展」開幕 近百賓客慶賀

記者王稚融／馬州報導
CCACC為書畫家毛戎(中)準備生日蛋糕，並慶祝毛戎與女兒毛遠玲(左)的書畫聯展開幕。右為李志翔。（記者王稚融/攝影）
CCACC為書畫家毛戎(中)準備生日蛋糕，並慶祝毛戎與女兒毛遠玲(左)的書畫聯展開幕。右為李志翔。（記者王稚融/攝影）

美京華人活動中心(CCACC)近日為華府書法家毛戎(本名毛先榮)與其現代畫家女兒毛遠玲，舉行父女「傳統與現代書畫展」開幕茶會，今年聖誕節也正逢毛戎的90大壽，近百名中美賓客到場慶賀；CCACC會長李志翔稱該活動是疫情後出席人數最多的一場盛會，展覽將持續至2023年1月20日。

毛戎的書法以魏碑、楷書和隸屬見長，他尤愛魏碑；魏碑是中國南北朝時期北朝文字刻石的通稱，以北魏為最精，書法筆劃嚴謹、樸厚靈動，上承漢隸，下開唐楷，兼有隸楷兩體之神韻。

毛戎曾任中華民國駐美代表處文化組長、教育部高教司司長，1990年退休前僅於閒暇間創作，如今得以專注書畫，他自認傳統文人，致力將書法和山水國畫與天人合一的傳統哲學融合，推展中華文化。

毛戎在耶魯大學、馬里蘭大學等校教學，現為馬州洛克維爾市視覺藝術中心的常駐藝術家，並在華府成立中華書畫家協會、翰墨雲山社，常舉行展覽，並在中小學及圖書館講解傳統書畫。

毛戎的女兒毛遠玲原是電腦高科技專業，曾遠到英國Bath Spa University追夢學現代藝術，獲碩士學位；她非常高興有機會與父親聯展，本次作品大都是以枯枝狀的彩色立體結構，配上抽象背景，襯托意境，與父親的山水國畫有異曲同功之妙。

雖在耄耋之年，毛戎先生精神矍鑠，耳聰目明，謙遜平和。由於常年認真寫字作畫和教學，退休30年來身材保持不變，開幕式當天他穿的西裝和背心都是30年前的舊衣服，他至今仍常獨自出門，甚至能開車幾百哩，他把這歸功於幾十年來的筆耕不輟，「我與書法相伴九十載，從中體驗到的樂趣無以言表。」

書法 退休 華府

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