房價略降 供需正常 北維州房產趨穩

房產分析師表示，近期不會出現超低貸款利率，民眾應多考慮長期投資，合理購房。（記者張筠／攝影）

北維州房產經紀協會(NVAR)和喬治梅森大學(GMU)近日發布一份聯合報告，表示在2020和2021年的「異常繁榮」後，房產市場近期將趨於穩定，恢復正常，房價略有回落，買方之間的競爭也將降溫，房產分析師表示，近期不會出現超低貸款利率 ，民眾應多考慮長期投資 ，合理購房。

報告也指出，短期內的貸款利率不會降到疫情期間的超低狀態，且進入市場的房產數量會相對減少；NVAR主席兼Copeland房產公司專員柯普蘭(Reggie Copeland)說，房產經紀和購房的買賣雙方都可鬆一口氣，「此前的供需不平衡對所有人都是一大挑戰，好在短期內市場將回歸正常。」

對於買方來說，貸款利率仍將在未來一段時間內居高不下，全國範圍內，上月的30年貸款固定利率飆升至7%，比去年同期高四個百分點，高貸款利率會削弱民眾的購買力；喬治梅森大學的分析師克勞爾(Terry Clower)預測，今年年底的貸款利率將保持在6%至6.75%之間。

克勞爾說，短期內，不太可能再出現15年貸款利率為2%至2.5%，或者30年利率為3.25%的狀況，民眾必須適應新常態；Pearson Smith房產公司專員梅納西(Casey Menish)表示，這就是為何有計畫購房的民眾應做更長遠的考量，「相比一、兩年內的投資買賣，民眾應更多考慮投資能自住至少五年的房產，並配合職業規畫，合理購房，(當前情況)不再適合短期投資。」

克勞爾也預測，未來市場上的代售房產可能會再減少19%，部分原因是享受超低貸款利率的民眾基本不會考慮出售房屋；房產報告也預測未來整體房產銷售量將下降12%，「但房價不會明顯下降」，短期內房價將相當穩定，且房產售價和標價的差距將縮小。

梅納西說，當前市場類似於疫情前2018至2019年的狀態，一個賣家不會再同時遇到十多個急於購房的買家，「這才是健康、正常的市場狀態。」