「他眼神冰冷」 維大槍案倖存者憶驚悚時刻

何林斯(右)在槍擊案後首次公開講話，回顧了11月13日的驚悚時刻，他因喪命的隊友悲痛欲絕。（美聯社）

維吉尼亞大學(UVA)致命槍擊 案的倖存球員何林斯(Mike Hollins)，近日首次公開發言，回顧11月13日的驚悚經歷，稱兇嫌在作案時「眼神冰冷，絲毫沒有感情」；遇難球員佩里(D’Sean Perry)的父母也在悲劇後首次公開露面，呼籲學校球隊和公眾一起為打擊槍枝暴力、解決心理問題而發聲。

何林斯近日在「早安美國」(GMA)的訪談中回顧案發當時的場景，他曾在槍響後第一時間跳下巴士，後來又返回想救助車內的其他同學，沒想到迎面遇見兇嫌瓊斯(Christopher Darnell Jones Jr.)，在轉身逃跑的過程中何林斯背部中槍，一顆子彈從肚子凸出來。

「(瓊斯)他當時一句話都沒說，我們在某一霎那四目相對。他的眼神非常冰冷，看上去很麻木，看不出絲毫情緒，整個人好像沒有任何感情。我感到自己當下面目猙獰，千百種情緒在腦海中閃過，那一刻我唯一能想到的就是轉身拔腿逃跑。」

何林斯的母親也回顧兒子在聽聞隊友去世時的反應，「他因經歷手術 ，兩天後才得知三名隊友身亡。他醒來、脫去呼吸機的第一句話就是問佩里在哪裡，聽聞他去世後，何林斯當場崩潰大哭。」何林斯也表示，「我從沒有如此心痛，失去了好兄弟，悲痛欲絕。」

該槍擊案導致佩里、戴維斯(Lavel Davis)和錢德勒(Devin Chandler)死亡，何林斯及另一名學生摩根(Marlee Morgan)受傷，兇嫌瓊斯現被關押在Henrico郡監獄，面臨二級謀殺、惡意傷人等多項指控，維州州警仍在推動槍案調查，瓊斯的作案動機尚不明確。

遇難學生佩里的父母近日也呼籲公眾抵禦槍枝暴力，「今年節日對我們全家極為艱難，往後每個日子也都不會容易」，佩里的父母Happy Perry和Sean Perry說，兒子遇害前還曾與父母分享今年聖誕節的願望，如今卻永遠成為遺憾。

為了避免未來再有此類悲劇，佩里的父母呼籲社區重視心理健康和槍枝問題，「希望所有足球 隊員和家庭能與我們一同發聲」，他們也希望公眾在社交平台上支持他們的倡議。