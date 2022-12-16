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維州2.3億「醫療計畫」 改革行為醫療、心理服務

記者張筠／維州報導

維州楊京(Glenn Youngkin)政府14日宣布一項2億3000萬元的「醫療計畫」，旨在改革維州的行為醫療保健(behavioral health care)系統，完善心理健康服務，包括增設移動應急小組，擴展行為健康應急中心，強化針對成人和兒童藥物濫用和行為健康的服務等。

楊京表示，行為醫療危機在維州並非新鮮事，但目前維州的醫療系統有許多漏洞，亟待全面改革，尤其維吉尼亞大學(UVA)和奇薩皮克市(Chesapeake)沃爾瑪兩起致命槍擊案後，公眾對心理和行為治療的需求更高。

楊京說，維州的急診室、醫院病房，甚至監獄中，有大量民眾面臨精神疾病、心理問題、藥物濫用等危機，「執法部門已難以承受，教師們身心俱疲，醫療工作者瀕臨崩潰，家長們面對自己和孩子的壓力和心理問題都不知所措，若沒有充足的資源支持，心理和行為問題將惡化成更嚴重的社會問題。」

根據楊京宣布的三年計畫，州府將重點加強對有行為健康危機之患者的「當天護理」(same-day care)，楊京要求在新財年預算中，斥2000萬元在全州範圍內增設30個移動的應急小組(mobile crisis teams)，提升處理緊急健康狀況的能力。

楊京政府也要求州議會批准一項5800萬元的計畫，將全州的「行為健康應急中心」擴展至58個，這些中心專門接收心理或情緒經歷創傷和危機的患者，讓他們能及時獲得治療，而不是被直接送到醫院急診室或監獄，避免延誤治療，或在執法人員的強硬處理下情況惡化。

楊京表示，這項「醫療計畫」的具體目標包括，確保有心理健康危機的民眾能獲得「當天護理」，減輕執法部門處理行為和心理危機案例的負擔，也確保執法過程中的人權和基本健康保護，拓展普通醫療機構收治患者的能力，擴增針對藥物濫用的醫療服務，提高民眾對職場行為健康的意識，尤其是在資源較匱乏的社區，加強預防行為、心理健康問題的能力，在應急治療上有更多創新。

維州 心理健康 監獄

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