華府作協12/17談胡適與中國新文化運動

華府 作家協會將於17日下午1時至3時舉行雲端 講座，邀請作協副會長季肇瑾分享「胡適與中國新文化運動」。今年是胡適去世60周年，12月17日是他131周年誕辰，華府作協以此紀念他對中國新文化運動的貢獻。

胡適1891年生於江蘇川沙縣，祖籍安徽徽州績溪。曾任北京 大學校長、中國駐美大使、中央研究院院長，是中國新文化運動的提倡和引領者，1917年大力提倡文學革命和白話文，奠定五四運動的文化基調。他提倡寫白話詩，出版中國第一本白話詩集「嘗試集」。

胡適是美國實用主義哲學家杜威的學生，認為做學問要「大膽假設、小心求證」。他博學多才，但有自知之明。曾剖析自己「平生大過，在求博而不求精」。一生研究範圍廣博，著有「中國哲學史大綱」、「白話文學史」等，自認「哲學是我的職業，文學是我的娛樂，政治只是我一種忍不住的新努力」。他提倡說真話，認為除了中國傳統價值上的「貧賤不能移，富貴不能淫，威武不能屈」之外，還要加上「時髦不能動」。

本次講座中，季肇瑾將梳理20世紀初新文化運動的起源和發展，講解胡適與陳獨秀、蔡元培、錢玄同、劉半農等人的關係，為我們理解中國新文學和新文化運動提供思維線索。