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甘迺迪中心12/23「彌賽亞」歡頌歌唱

記者王福權／華盛頓報導
甘迺迪中心12月23日晚6時將舉行「彌賽亞」歡頌歌唱。（取自官網）
甘迺迪中心12月23日晚6時將舉行「彌賽亞」歡頌歌唱。（取自官網）

華府甘迺迪表演藝術中心(Kennedy Center)將於23日晚6時，舉行經典神曲「彌賽亞」的年度大型歡頌歌唱(Messiah Sing Along)，這場適合親朋好友團聚的社區傳統音樂會將由著名指揮達利蒙特(Nancia DAlimonte)指導，帶領管弦樂團成員、客座聲樂家，以及150名合唱團成員，為觀眾帶來巴哈(Johann Sebastian Bach)的「聖誕神曲」和韓德爾(Georg Friedrich Händel)的「彌賽亞」，邀民感受節日氣氛，並在音樂中了解聖誕節的神聖意義。

年度「彌賽亞」歡頌活動輕鬆有趣也莊重威嚴；參與者可在音樂廳自由就座，愛唱歌的可自帶樂譜唱歌，喜歡演奏的可自帶樂器，所有觀眾也都能伴著管弦樂團的演奏合唱，今年還將歡頌廣為人知的「哈利路亞」唱段。

歡頌彌賽亞音樂會將邀請多名客座聲樂家，規模盛大。 (取自官網)
歡頌彌賽亞音樂會將邀請多名客座聲樂家，規模盛大。 (取自官網)

該活動自1971年以來就是甘迺迪中心的聖誕假期傳統，今年參加演出的有College Park Chorale、Congressional Chorus、Fairfax Choral Society、Northern Virginia Chorale四個合唱團，以及甘迺迪中心歌劇院管弦樂團。此外還有女高音Millicent Scarlett、女中音Monique Spells、男高音Prince Havely、以及男中音Joseph Parrish獻唱，規模浩大。

活動完全免費，門票已在線發放，每人限訂四張。詳情：https://bit.ly/3FASTYS

聖誕節 哈利 歌劇

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