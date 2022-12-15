華府海外青年首次台日美Friendship Day

活動嘉賓日本親善大使櫻花小姐Mizuki Sugai(左)及日本大使館武官夫人(右)。（主辦方提供）

華府 僑教中心近日舉行首次「台日美Friendship Day」，推動華府的台灣、日本 青年交流，提升海外青年國際視野，並滿足多元的交流需求，特別邀請華府日本娃娃學校創辦人Akiko Keene、日本大使館武官夫人、2022年美國櫻花小姐Mizuki Sugai擔任日本文化講師，參與青年紛紛表示收穫豐富。

該活動由華府僑教中心與台頑少年郎千禧世代、華府台灣學校共同協辦，招募14至22歲台裔與日裔主流青年交流，共吸引103人參與。

破冰活動由Senior FASCA侯立宸、江品諭及陳星野引領，促進青年人彼此熟悉；僑教中心主任郭大文致詞歡迎台美日第二、三代參與認識台日文化活動；Akiko Keene曾獲日本天皇外交成就獎殊榮，她感謝僑務委員會及中心的合作，促進大華府的台日文化推廣。

活動嘉賓華府日本娃娃學校創辦人Akiko Keene現場展示日本娃娃。（主辦方提供）

FASCA諮詢導師李欣怡領導台灣文化教師及Senior FASCA，規畫了多項台日文化交流課程，涵蓋日本生活禮節、飲食習慣、傳統及當代流行文化、體育與觀光交通，將各類文化知識融入闖關遊戲，寓教於樂。現場還設立台日茶道文化展示、書法創寫、象棋與圍棋單挑、台日溫泉文化教學及模擬、台日美妝繪畫技巧對比、動漫知識問答等，年輕人們不亦樂乎，熱愛攝影 的FASCA志工Sabastian Tulin自願擔任活動攝影師，記錄難忘瞬間。

本次研習課程材料由本地僑青集體腦力激盪，親手製作；9日晚也舉行「海外青年外交線上座談會」，邀請Study Japanese in Arlington主席Jennifer Swanson，以及Japanese American Citizens League會長John Tobe擔任客座講師，分享華府公眾外交經驗和禮儀知識，吸引110位聽眾。