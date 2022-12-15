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勞登郡前公校官員出庭 稱指控不實拒認罪

記者張筠／維州報導

維州勞登郡公校系統(LCPS)前教育總監齊格勒(Scott Ziegler)和公校發言人拜爾德(Wade Byard)，在遭大陪審團起訴後，13日首次出庭，兩人表示指控不實，會積極辯護，拒絕認罪；同日勞登郡公校教委也開會討論校規修訂計畫，期間面臨部分家長的批評，他們要求整個教委會下台。

齊格勒上周被公校教委會解雇，現面臨三項輕罪指控，包括發表虛假言論、禁止員工出席作證並不當懲處員工，拜爾德則面臨作偽證的重罪指控，現正休無薪假；兩人13日出席勞登郡巡迴法院的首次庭審。

拜爾德在法院外表示，目前他和代表律師無法針對任何指控予以評論，現在沒有任何證據支持陪審團的指控，他也不打算認罪。

齊格勒12日發表聲明回應陪審團的指控，「很遺憾，州檢察長控制了一個秘密進行且有偏見的調查過程，(陪審團)從未讀過我的證詞，做出不實且不負責任的指控，我會積極為自己辯護。」

齊格勒和拜爾德都以個人擔保獲釋，法官規定齊格勒明年1月5日前須提交審前動議，1月26日將進行法庭辯論；法官和齊格勒的律師達成共識，決定將齊格勒所面臨的其中兩項指控合併在一次審判中處理，另一項罪名將單獨審理，第一次審判預定在明年5月22日。

拜爾德下一次開庭的日期為明年1月5日，審判定於3月。

陪審團上周公開針對勞登郡公校兩起性侵案調查的文件後，勞登郡公校教委13日召開首次會議，探討陪審團的建議如何執行，公校系統的規定是否需要修改等。

公校系統的律師法爾科尼(Robert Falconi)說，重點在於確保未來不再發生類似案件，此事對社區，尤其受害家庭造成嚴重創傷；教育委員們尚未採納陪審團提出的任何建議，但表示要收緊校園安全事件的處理力度，提高透明性，並訂定更妥善的轉學規範，避免特殊事件發生後的傷害或問題擴大。

公校教委也面臨家長的指責，一名受害女學生的父母表示，公校教委應該全部辭職下台，否則永遠無法真相大白，「不能再讓我們的女兒和其他更多家庭的女兒們遭受這可怕的傷害。」

公校 教育總監 性侵

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