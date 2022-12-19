樂天廣場超市禮品卡抽獎活動 完滿成功Lotte Plus會員計劃從12月16日起舉辦年終答謝活動

樂天廣場超市禮品卡抽獎活動獲獎者Vamsi及樂天執行董事、Chantilly分店店長合照

樂天廣場超市 Lotte Plaza Market 已於 12 月 8 日在Chantilly分店舉行了客戶答謝活動。本次禮品卡抽獎活動旨在推廣今年推出的Lotte Plus會員計劃。從今年 7 月 7 日至 8 月 7 日期間加入的會員中隨機選出的一位獲獎者獲得了價值$1000的樂天廣場超市禮品卡。幸運獲獎者Vamsi（51歲）表示“這是22年來光顧樂天廣場超市後最幸福的時刻”，並對在頒獎典禮上向他表示祝賀的執行董事及Chantilly分店店長表示感謝。Vamsi 還補充說：“樂天廣場超市是唯一擁有真正需要新鮮農產品的地方，這就是為什麼我一直只使用樂天廣場超市購買雜貨，而我的家人和朋友非常喜歡樂天超市。”對於會員服務，他指出，“Lotte Plus 提供了比其他超市競爭對手更多的優惠，而且加入會員計劃很容易。我看到廣告後就加入了，但我從來不知道我會成為那個幸運兒。我希望樂天多開一些活動，讓其他人也能享受到好處。”樂天廣場超市正在計劃舉辦更多與 Lotte Plus 相關的活動，以回饋會員更多。 CEO Sang Lee 表示：“我們將不懈努力，在這個極端通貨膨脹 的時代提供愉快的購物體驗和可靠的產品。”

同時，樂天廣場市場從12月16日起舉辦年終答謝活動。如需更多信息，請瀏覽plus.lotteplaza.com。明年將為會員舉辦更多活動。

樂天廣場超市每週更有特價品推出，質優價廉，敬請留意每星期五世界日報報章上的廣告。樂天廣場超市多年來不斷努力及創新，務求提供顧客高品質的貨品及高水準的服務，以服務顧客為宗旨，顧客的滿意是超市最大的目標，多年來贏得顧客的一致讚賞及愛戴。此外，樂天廣場超市實力雄厚，超市分店不斷地壯大增長，來提供更優惠價格及更佳服務給予顧客。

樂天廣場超市馬州 分店地區: Rockville(301-417-8678), Baltimore(410-455-0505), Ellicott City(410-750-9656), Gaithersburg(301-527-6980)。維州 分店地區:Annandale(571-419-6954), Centreville(703-543-7942), Ashburn(703-858-2780), Chantilly(703-488-6600)。各分店的地址可致電，或瀏覽網址:www.lotteplaza.com。