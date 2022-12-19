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美亞保險介紹美國人壽保險 醫療保險 聯邦醫保（Medicare）指南 種類、功能、價格、投保流程

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美國人壽保險主要分為兩類：Term Life 定期壽險 保險在一段時間內（通常是10年、15年、20年或30年），以固定的保費提供保障，保單到期則失效。Term Life定期壽險是對人身意外去世情況最便宜的保障方式，可惜這種壽險更傾向於對美國公民出售，非公民身份在購買時限制較多。

Permanent Life 永久壽險，保險沒有時間限制，理賠完成後保單失效。其中分為不同保險類別，包括Whole Life儲蓄分紅型終身壽險，Guaranteed Universal Life保障型萬能壽險，Indexed Universal Life指數型萬能壽險等。

對比其他類型的壽險，Indexed Universal Life（IUL）有幾個非常突出的優點：1）終身保障和理賠2）保費條例靈活3）保單可以積累現金價值 （cash value）4）提供現金價值保底保障5）稅務優惠政策。綜合分析，IUL保險是針對在美年輕人最適合的人壽保險類型。

人壽保險的本質是對我們生命的保障，所以人壽保險最基本的功能就是給投保人提供身故賠償。隨著美國市場上人壽保險種類不斷升級，產品推陳出新，一些種類的保險開發了證券市場的帳戶投資功能，其中就包括IUL保險。

壽險價格取決投保人的風險評級。風險評級越高，保費越貴。年齡：越年長，風險評級越高。性別：男性風險評級高於女性。健康：身體不好，風險評級高。是否吸煙：吸煙，風險評級高。工作/愛好：越危險，風險評級越高。

希望這篇文章讓你對美國壽險的認知更加清晰。如果你對哪個話題非常感興趣或者還有更多問題，歡迎免費諮詢業務經理金群，電話240-505-7335或郵箱 [email protected]

保險 壽險 保費

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