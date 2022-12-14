打擊校園性侵 蒙郡學生創建「Student Strong」App

馬州蒙郡公校 (MCPS)學生近日創建了一款提供心理健康服務和危機處理的App 「Student Strong」，幫助曾經歷性騷擾或暴力攻擊的學生走出陰霾，也加強校園安全，讓學生們有安全、及時的渠道與專業人員溝通。

「Student Strong」由蒙郡Blair高中的三名畢業生創建，他們熱愛軟件開發，並觀察到新冠疫情 後迅速增長的心理健康輔導需求，希望能幫助更多年輕人在後疫情時代享受校園生活，擺脫情緒或壓力問題，甚至讓曾受心理創傷的學生們能走出陰霾，重回校園。

蒙郡公校教委會成員哈里斯(Lynne Harris)表示，該App旨在讓學生們有及時、安全的渠道，舉報任何形式的性侵犯、騷擾或暴力，讓公校官員和蒙郡執法人員也能及時了解校園狀況，進一步追蹤學生們可能面臨的身心威脅。

近期大華府民眾對校園安全、性侵犯等議題有諸多討論，因疫情後部分地區出現校園槍枝問題，青少年們的心理健康和學習環境成為家長和教師們的重點顧慮，維州勞登郡公校的兩起性侵案件也引發軒然大波，兩名公校官員本周因此被起訴，維州陪審團仍在推進調查中。

這些案件提升公眾對學生心理問題的重視，社區和立法者也不斷促進各種渠道和資源的完善；蒙郡高中生開發的「Student Strong」App便為成功案例，用戶可匿名使用，並隨時舉報任何不良行為，也可及時獲得全國範圍的危機服務，包括988防止自殺熱線服務，以及the Rape、Abuse & Incest National Network、防止性少數群體自殺的非營利組織「The Trevor Project」等公益機構的資源和幫助。

「Student Strong」App現已獲得Apple Store的預先批准(pre-Approval)，未來將正式發布。