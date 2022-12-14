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馬州心理資源分配不公 移民焦慮 母語非英文學生抑鬱多

記者張筠／馬州報導

近日一份研究報告指出，馬州針對母語非英語學生的心理輔導資源嚴重不足，許多移民學生和家庭經歷比他人更嚴重的焦慮不安，因此影響課業甚至正常生活；該報告提出幾點建議，包括州府應增加翻譯工作的資金支持；截至發稿前，馬州衛生廳並未予以任何評論。

該報告由兩個機構合作完成，包括約翰霍普金斯大學(JHU)附屬的、致力研究西語裔健康資源公平性的機構Centro SOL，以及致力維護各族裔民權和福利的組織「公共正義中心」(Public Justice Center)，該報告列舉幾個實際案例，論述母語非英語的群體在尋求心理健康輔導時經歷的不公和困境。

該報告指出，移民家庭中的兒童和青少年所經歷的沮喪、抑鬱、焦慮等情緒比其他群體更嚴重，自我傷害的比率也更高，「心理健康診所提供的服務很大程度依賴語言，患者和專業醫療人員之間的溝通若不順暢，治療效果就不明顯，甚至可能造成患者更大的心理壓力」。

該報告表示，馬州沒有足夠的非英語心理輔導資源，現有診所中也鮮少有專業翻譯人員，甚至存在醫護人員因語言不通而拒絕提供輔導、治療的情況；報告指出，一名16歲少女因未及時獲諮詢而心理壓力惡化，後來患嚴重厭食症；一名15歲青少年因壓力過大而食慾不振、睡眠不良，但卻因母親不會說英文，最後無法獲得良好的心理輔導。

一名為蒙郡公校系統(MCPS)服務的雙語社會工作者表示，許多需要心理輔導的孩子們，因為語言不通，被公校安排在輔導的「候補名單」，該工作者表示，公校心理機構本應安排翻譯員，在治療或諮詢中確保與母語非英語的孩子能安心表達，但他們不僅沒這麼做，甚至還「迴避問題」，讓急需幫助的孩子們苦苦等待。

該報告也指出，心理專員和輔導機構因資金不足而無法解決語言問題，導致資源分配更不均，「公共正義中心」的律師布萊克(Ashley Black)說，州府須介入，幫助醫療專員消除語言上的障礙，否則心理健康資源終將難達公平，移民群體將面對更多難以解決的心理問題，「新冠疫情本已顯示醫療資源的分配對移民群體不公，現在心理健康資源也未平衡，對少數族裔是雙重考驗。」

該報告提出幾點建議，包括馬州衛生廳(MDH)應發布關於心理輔導翻譯的指南，指導醫護人員服務母語非英語的家庭和兒童，州府應給各行業的翻譯人員更多資金支持，並制定監督和管理政策，在公共教育中也要增添對翻譯的培訓，提升各行業對不同族裔權利和需求的認識。

移民家庭 馬州 心理健康

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