本周迎冰風暴 大華府籲民防寒

大華府 部分地區預計15日將迎來今年的首場冰雪風暴 (ice storm)，專家提請民眾在降雪 或下雨前做好防寒準備，包括水管和電路的防護，此外汽車也要及時保養並使用防滑工具，凍雨後地面可能形成「暗冰」，建議減少出門，車輛須減速慢行。

國家氣象局已對大華府西部郊區發布「冬季風暴觀察」(Winter Storm Watch)提醒，未來可能升級為「冬季氣象預警」或「冬季風暴警告」，在此之前，大華府多數地區或將在15日迎來凍雨(freezing rain and ice)，民眾出行須謹慎，也要實時關注天氣預報。

專家表示，凍雨會形成「暗冰」，與降雪不同，凍雨在地面累積的速度更慢，許多民眾因此掉以輕心，反而在駕車時更容易導致嚴重意外，此外凍雨也可能造成電線和水管結冰，民眾須做好應對準備。

氣象預報顯示，15日的凍雨可能會形成1至1.75寸的積雪/冰，16日颳風降溫，民眾須堤防路面暗冰，減速駕駛，減少出行；專家也提醒在凍雨或降雪天氣後，盡量避免停車在樹下，或從電線桿下經過，避免被大塊的積雪、冰渣，甚至折斷的樹枝砸傷。