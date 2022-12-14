我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：遭馬斯克批評 推特前主管被迫逃離灣區住家

拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變總統

本周迎冰風暴 大華府籲民防寒

記者張筠／華盛頓報導

華府部分地區預計15日將迎來今年的首場冰雪風暴(ice storm)，專家提請民眾在降雪或下雨前做好防寒準備，包括水管和電路的防護，此外汽車也要及時保養並使用防滑工具，凍雨後地面可能形成「暗冰」，建議減少出門，車輛須減速慢行。

國家氣象局已對大華府西部郊區發布「冬季風暴觀察」(Winter Storm Watch)提醒，未來可能升級為「冬季氣象預警」或「冬季風暴警告」，在此之前，大華府多數地區或將在15日迎來凍雨(freezing rain and ice)，民眾出行須謹慎，也要實時關注天氣預報。

專家表示，凍雨會形成「暗冰」，與降雪不同，凍雨在地面累積的速度更慢，許多民眾因此掉以輕心，反而在駕車時更容易導致嚴重意外，此外凍雨也可能造成電線和水管結冰，民眾須做好應對準備。

氣象預報顯示，15日的凍雨可能會形成1至1.75寸的積雪/冰，16日颳風降溫，民眾須堤防路面暗冰，減速駕駛，減少出行；專家也提醒在凍雨或降雪天氣後，盡量避免停車在樹下，或從電線桿下經過，避免被大塊的積雪、冰渣，甚至折斷的樹枝砸傷。

風暴 降雪 華府

上一則

跟進哈佛等名校 賓大法學院退出「美新」排名

下一則

新州快速路荷蘭隧道段延長線拓寬計畫 紐約下城居民也反對

延伸閱讀

迎聖誕慶新年 大華府精采活動登場

迎聖誕慶新年 大華府精采活動登場
睽違2年 大華府建中校友會3代校友歡聚

睽違2年 大華府建中校友會3代校友歡聚
大華府留學生燭光會 反封控 要自由

大華府留學生燭光會 反封控 要自由
大華府10條最壅堵道路 維州I-95居首

大華府10條最壅堵道路 維州I-95居首
疑模仿電玩行為 大華府青少年犯罪加劇

疑模仿電玩行為 大華府青少年犯罪加劇

熱門新聞

劉麥可。(威爾郡警方提供)

家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀

2022-12-13 11:53
芝加哥美國中國總商會會長倪頻(左一)主持「展望2023年的中國」論壇。(特派員黃惠玲／攝影)

「我知道不少人想去」秦剛：中國即將放寬國際旅行限制

2022-12-09 11:37
據稱，聯邦參議員克魯茲的14歲女兒用刀刺傷自己的手臂。(克魯茲臉書)

活在父親政見陰影下? 參議員克魯茲14歲長女疑刺傷自己

2022-12-07 19:00
高通膨讓小費更難出手。（美聯社）

物價上漲 小費名目氾濫 專家教你如何說不

2022-12-07 02:00
維拉(中)與兩個女兒。(gofundme截圖)

芝5死命案 家暴夫兇手案發前剛獲准返家

2022-12-06 13:45
貝特曼今年9月時遭逮捕。（圖：Coconino County Sheriff's Office）

亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀

2022-12-05 20:15

超人氣

更多 >
這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙

這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙
家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀

家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀
強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加

強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加
世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽
速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘

速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘