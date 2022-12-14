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大華府中文學校書法賽 10優生獲獎

記者王稚融／馬州報導
2022大華府中文學校書法比賽圓滿舉行。（記者王稚融╱攝影）
2022大華府中文學校書法比賽圓滿舉行。（記者王稚融╱攝影）

華府中文學校聯誼會主辦的「2022大華府中文學校書法比賽」近日在華府僑教中心順利舉行，來自華府、黎明、中華文化藝術學會、代表處等七所中文學校的22名學生參賽，最終選出十名優勝者，各校校長、老師和家長也熱情出席。

華府僑教中心主任郭大文表示，書法是最獨特、珍貴的文化資產之一，不僅是文字記載，更是藝術結晶，他鼓勵今年未獲獎的學生不要氣餒，要把書法練習當成興趣，明年再參賽；評審老師曹怡寬也鼓勵孩子們培養興趣最重要，並肯定家長和老師們的付出。

除2020年因新冠疫情停辦外，此書法比賽已邁入第33年，今年參與學校和學生比往年少，大華府中文學校聯誼會總幹事李中慧說，加強書法教育，需要師生和家長們的合作努力。

比賽依年齡及新移民共分六組，最後由大華府書法家羅昭妤、曹怡寬、孫宇明三人評審，選出十位優勝者，為他們頒發獎狀及獎學金，所有參賽者也獲得僑委會特製的毛筆為獎品，鼓勵他們在書法學習上恆心堅持。

獲獎名單如下：小一組班誠至(華府)；小二組宏穎(中華藝術)和楊理安(華府)；小三組班純瑞(華府)；初中組王亭云(慈濟)和林俞庭(華府)；高中組張家莘(華府台灣)、龍婕敉(洛城)及馬良楷 (黎明)；新移民組尚宏穎(代表處)。

華府 書法 移民

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