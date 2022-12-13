欺騙、偽證 維州勞登郡公校2官員被起訴

維州 勞登郡公校 (LCPS)前教育總監齊格勒(Scott Ziegler)以及公校發言人拜爾德(Wayde Byard)，12日被維州特殊大陪審團(special grand jury)起訴，分別被控虛假陳述和作偽證，公校表示，拜爾德12日被要求休假，二人今(13日)將出庭。

維州檢察長邁爾斯(Jason Miyares)辦公室公布對這兩名公校官員的起訴，稱他們的罪行都是在數月前發生，上周被公校教委解僱的齊格勒面臨多項指控，包括虛假陳述、不良行為、阻止員工出庭等輕罪，公校發言人拜爾德則因一項作偽證的重罪而遭起訴。

邁爾斯推動陪審團調查勞登郡公校去年發生的兩起性侵 案，5日公布的報告指出，第二樁案件因公校官員的疏失和溝通不暢而沒能避免；12日公布的陪審團起訴文件表示，齊格勒曾在2021年6月22日教委會針對性侵案件的討論中，傳播虛假信息，他明知內容不實，仍當眾說謊，因此被控虛假陳述。

陪審團也指，齊格勒曾在2022年9月28日阻止公校官員布魯克斯(Erin Brooks)回應公眾問題，甚至阻止她出庭作證；布魯克斯曾向學校多次投訴稱自己被學生性侵，但後來學校卻因此不續聘她為教職，她今年6月因此起訴勞登郡公校教委；此事公開後，齊格勒卻阻止她公開發言，因此面臨不良行為、阻止員工出庭兩項指控。

陪審團的起訴文件表示，勞登郡公校系統沒有遵守或執行學校自己的政策及規定，且拒絕續聘布魯克斯的行為也違反法律；公校系統則稱，涉事學生有嚴重的智力障礙，教師沒有保護學生，反而不當公開學生信息，因此才拒絕聘用。

勞登郡公校系統發言人拜爾德因在今年8月2日作偽證，現面臨重罪起訴，12日被要求休假；邁爾斯辦公室發言人表示，調查性侵案件的陪審團尚未解散，被起訴的齊格勒和拜爾德13日將出庭。