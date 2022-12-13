提高乘客量、推公平通勤 華府公車明夏或將永遠免票

目前華府Metrobus每次收費2元，市議會正在推動免費服務。（記者張筠 / 攝影）

為提升大眾交通的乘客量，華府 運輸局計畫明年夏天推出免費通勤項目，Metrobus公車服務屆時將永遠免票，該計畫近日已在華府市議會一致通過，本月底市議員們將再次表決，而後遞交市長包瑟(Muriel Bowser)，不過目前官民對此計畫仍褒貶不一。

新冠疫情期間，大華府及全美許多大城市的捷運和公車系統都暫停收費，在疫情趨緩後部分地區也給必要行業的工作者提供優惠項目，並通過特別計畫來吸引乘客重回大眾交通工具。

華府市議會上周一致通過免費通勤計畫，若本月表決通過且市長簽署批准，2023年7月1日起，Metrobus乘客將無須再付2元車票，且市中心12條主要線路的公車服務時間將延長至24小時，方便上夜班的民眾通勤。

華府也將斥1000萬元用於建設公車線路、收容所，及其他基礎設施，華府市議員艾倫(Charles Allen)表示，華府需在大眾交通建設上作全國的榜樣，目前華府公車85%的乘客為華府市民，而地鐵 系統更多服務馬州和維州居民。

數據顯示，在乘坐公車的華府市民中，68%人的家庭年收入在5萬元以下，且以非裔和西語裔民眾為主。

交通分析師表示，華府的免費通勤計畫將是一個很好的指標，可以反映大眾交通工具在後疫情時代下應如何發展和重建，華府智庫城市研究所(Urban Institute)資深研究院弗里馬克(Yonah Freemark)說，「最理想的情況是，免費通勤計畫將減輕低收入 群體的通勤負擔，增加公車和地鐵的乘客量，提升交通服務的質量，包括公車和地鐵班次增加，道路車輛減少，城市通勤效率和環境保護都能好轉。」

華府此永久性免票計畫，將是全國最大規模且最徹底的免費項目，波士頓(Boston)、丹佛(Denver)等城市，以及康州(Connecticut)等州此前也考慮推出「零費用」的交通政策，為推廣交通資源的公平性，並恢復乘客量，但尚未成形；加州的運輸系統從2020年開始免票，但近日陸續恢復收費。

不過並非所有人都支持免費服務，華府智庫卡托研究所資深研究員多倫(Peter Van Doren)說，市府用於支持免費公車服務的資金，將擠占對低收入群體購車、購房的資助，且免費服務對增加乘客量的效果也不會很明顯。

包瑟也曾表達顧慮，她支持免費服務的概念，但市府的長期資金支持從何而來仍是一大顧慮，「最終仍是我們的納稅民眾要承擔此成本」，她也提議馬州和維州應共同承擔這部分費用。