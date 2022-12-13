華府倫威克畫廊 收藏兩台裔藝術家作品

董承濂的創作聯結藝術與金工專業。（中央社）

華府的倫威克畫廊(Renwick Gallery)距白宮 僅幾步之遙，歷史悠久，館藏珍貴，曾被譽為「美國羅浮宮」，該畫廊永久收藏了台裔美籍藝術家李鍵(Cliff Lee)和董承濂(Nick Dong)的作品，其中李鍵的瓷器作品還獲白宮收藏。

倫威克畫廊藏有世界著名的許多油畫作品，自二戰結束後，美國將手工提升到藝術層面，傳統的木料、織品、金屬、玻璃、陶瓷化為手工編籃，打鐵製品、口吹玻璃、拉坯燒陶、珠寶精工等也登上博物殿堂；近幾年工藝界也講究多元文化，在此背景下，來自台灣的李鍵和董承濂脫穎而出，讓美國主流社會更認識東亞工藝。

彩瓷藝術家李鍵此前是名神經外科醫師，少年時期常隨父母參觀台北故宮博物院，青少年赴美求學，成年後因想緩解醫生壓力，便開始接觸陶藝，最終在27歲脫下白袍，全心投入彩瓷創作。

東西文化的融合讓他得以將失傳已久的釉色皇帝黃重現，這些流光溢彩、精緻細膩的皇帝黃瓷作品也成了他的獨門代表作，更是行家爭相收藏的精品。

董承濂曾獲選全美40位「40歲以下的未來工藝創作者」(40 under 40：Craft Futures)，他過去在東海大學美術系主修複合媒體、副修西畫。他的創作聯結藝術與金工專業，並進一步引領觀者進入精神領域，他的藝術創作充滿反觀自照的深度意涵，發揮藝術的療癒功能，曾被博物館 選為後疫情 時代最具療癒性的當代藝術。

董承濂大學時受到老師蔣勳影響，開始閱讀文學巨著，看超現實電影，這些養分讓他在赴美後，揉合出獨特的表達方式，原來台灣本土的科班訓練，加上專注、機緣與刺激，董承濂將當代工藝帶入全感官的內觀境界。