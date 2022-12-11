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Howard 國際音樂學校招生啦　讓每個人都有藝術出彩的機會

本報華府訊

Howard School of Music, LLC

網址：https://www.howardmusic.org/

郵箱：[email protected]

電話：(301) 661-2329

霍華德音樂學校 (Howard School of Music) 是王思南成立的一所藝術專業門類齊全的音樂學校，也是一所為社會提供精英音樂老師上門授課的學校！學校設有鋼琴（電子琴）、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、吉他、打擊樂、架子鼓、聲樂、管樂、豎琴等1對1音樂課程。專業的師資力量，科學的教學方法，獨特的音樂素養課，多樣化課程量身定制，全方位提升孩子和任何年齡音樂愛好者的音樂修養，讓每個人都有人生出彩的機會。

王思南的音樂學校遵循“精英教育、基專並重、藝術見長、走向一流”的辦學理念，採用歐美教育理念和先進科學的教育模式。學校裡的老師均為優秀的專業音樂老師，其中包括音樂博士、音樂碩士、Chevy-Chase高中音樂老師，華盛頓國家愛樂樂團、安納波利斯交響樂團等樂團的演奏家。老師們擁有豐富的教學經驗，對學生親和、有耐心，所帶學生在國際國內多次獲獎或考入當地青少年樂團。

王思南創辦的霍華德音樂學校十分注重與學生間的交流互鑒，每年舉辦多次學生音樂會。學員老少皆宜，不受年齡限制；主要安排老師去學生家裡授課，不受上課地點限制。採取上門一對一教學為主、線上線下結合的形式教學，為學生量身定制教學計畫，如果需要線上教學的，學校可以安排網課，讓學生在一對一的教學中感受音樂的魅力。

學員年齡：不限（建議4歲以上）

樂器：不限（包括聲樂）

地點：不限（老師到學生家上課）

學生音樂會：多次 （自願選擇是否參加）

目標：讓孩子或任何音樂愛好者足不出戶獲得優質的音樂教育

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