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全美罪惡城 馬州巴爾的摩名列13 華府總體排名第25

記者張筠／華盛頓報導
報告顯示，全美民眾平均每年因賭博損失逾1000億元。（記者張筠／攝影）
報告顯示，全美民眾平均每年因賭博損失逾1000億元。（記者張筠／攝影）

個人理財網站WalletHub近日公布「全美罪惡之城(sin city)」榜單，大華府地區排名最靠前的是馬州巴爾的摩(Baltimore)，位居全美第13，該城市的暴力犯罪嚴重，其次為第25名的華府，維州州府里奇蒙(Richmond)則為第35名。

WalletHub根據暴力犯罪、酗酒、盜竊、仇恨、慈善捐助、成人娛樂、運動健身等38個指標排名全美182座城市的「罪惡程度」，遠超其他城市排名第一的是「賭城」拉斯維加斯(Las Vegas)，聖路易斯(St. Louis)和費城(Philadelphia)分別名列第二和第三，此外威斯康辛州的的啤酒大城密爾瓦基市(Milwaukee)和推崇享樂主義的紐奧良(New Orleans)也榜上有名。

不過享樂消費也有代價，該報告指出，每年全美民眾因賭博損失逾1000億元，2021年全國身分盜竊和詐騙共導致520億元的損失，每年全美民眾在吸菸上的開銷共達3000億元。

大華府地區排名最靠前的是馬州巴爾的摩，暴力犯罪情況與其他四個城市並列全美第一；華府綜合排名全國第25，但在「貪婪」的單項中位居全美第一；維州情況相對較好，州內排名第一的里奇蒙在全美位列第35。

該報告也排名部分單項的成績，酗酒最嚴重的城市為威斯康辛州的麥迪遜(Madison)，盜竊案最頻發的包括猶他州的鹽湖城(Salt Lake City)、密蘇里州的春田市(Springfield)、阿拉巴馬州的伯明罕(Birmingham)等，民眾慈善捐款占收入比例最低的城市為麻州的伍斯特(Worcester)，成人娛樂設施、美黑沙龍(tanning salon)最多的是拉斯維加斯，最不愛運動的城市為佛羅里達州的海厄里亞(Hialeah)。

華府 阿拉巴馬州 暴力犯罪

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