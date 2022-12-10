重建信任 勞郡公校臨時教育總監上任

維州勞登郡公校 (LCPS)教委會8日任命史密斯(Daniel Smith)為臨時教育總監 ，頂替被解雇齊格勒(Scott Ziegler)的職位，以此重建社區對公校的信任，史密斯也表示，近期會將工作重點轉回提升教學質量。

該公校系統的六名教育委員在緊急會議上提名表決讓史密斯擔任臨時教育總監，教委會主席摩爾斯(Jeff Morse)說，我們必須盡一切可能來重建社會與公校之間的信任，從現在的臨時代理教育總監，到明年將選出的新任教育委員，公校官員的一切決定都會基於此核心做出安排。

勞登郡公校教育委員會在維州特別大陪審團(special grand jury)公布兩起性侵 案件的報告後，6日一致決定開除前教育總監齊格勒，該報告將本可避免的第二樁性侵案件歸咎於公校官員的疏失，以及與執法部門的溝通不暢。

摩爾斯在會議上表示，「很明顯陪審團報告所指的很多內容，我們並不知情」，他感到教育委員會被誤導，「(州府的)眾多調查發現令人驚訝，我們此前也完全不清楚」，公校領導層徹底崩潰，「因此現在的要務是重建領導機制並修復信任。」

史密斯今年4月進入勞登郡公校服務，他在接受任命的會議上說，近期的首要任務是「將公眾和教職的注意力轉回教學和課堂」，並稱會盡其所能服務學生、家長和公校人員，呼籲社區不要對公校喪失信心，也盼望民眾有耐心的陪伴公校度過難關。

史密斯也宣布，勞登郡公校現也開始尋找新任教育總監的適合人選，計畫2023年7月1日左右任命新的教育總監。

該公校系統的多數官員支持史密斯代理教育總監的職務，但也有反對者稱，整個公校教委都應該被撤換，在證明史密斯有能力重建社區信任之前，不能讓他代理教育總監。