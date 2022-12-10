迎聖誕慶新年 大華府精采活動登場

位於白宮橢圓廣場內的國家聖誕樹將於11日點亮。（國家公園管理局提供）

聖誕和新年假期即將到來，大華府 各地陸續啟動特別的節日活動，包括燈光秀、聖誕點燈、節日迷宮等，適合闔家在年末共度美好時光。

位於白宮橢圓廣場內的國家聖誕樹 (National Christmas Tree) 將於11日點亮，附近不僅有各式聖誕慶典、工作坊、聖誕火車，也有來自全美50州的聖誕燈展，所有活動免費，孩子們也可以與聖誕老人拍照，晚上還有聖誕音樂會及表演。詳情：https://thenationaltree.org。

國家動物園(Smithsonian National Zoo)的冬季免費特色燈展「ZooLights」睽違兩年後於今年恢復，即起至30日止，每天下午5時至晚9時開放，平安夜和聖誕節兩天除外，超過150萬盞耀眼的燈飾給遊客提供全新體驗。詳情：https://s.si.edu/3UztZ0T。

「喬治城彩艷」(Georgetown Glow)以古老街區的歷史為背景，戶外燈光秀打造出「彩燈藝術古城」，讓民眾在黑夜較長的冬季享受燈光藝術。活動持續至明年1月22日。詳情：https://bit.ly/3BfQpO6。

「魔幻聖誕」(Enchant Christmas)有世上最大的聖誕燈光迷宮，也是大華府最盛大的特色活動之一，孩子們可在這裡尋找馴鹿，與聖誕老人照相，現場還有音樂表演，特色小吃和市集，非常適合全家參與。詳情和購票：https://bit.ly/3UDJyot。

維州 Centreville的「公牛聖誕燈景」(Bull Run Festival of Light)是一個2.5哩長車道的燈光展，民眾可駕駛觀賞逾40萬燭燈光，通過收音機同步欣賞佳節樂曲，燈光秀結束後還可參觀冬季仙境渡假村。活動持續至明年1月8日，詳情：https://bit.ly/3Hg5yTs。

馬州國家港灣廣場(National Harbor)的聖誕冰雪狂歡節頗受民眾喜愛，56呎高的樹位於海濱街的摩天輪附近，打造一個夢幻冬日仙境，逾200萬盞彩燈和幾英畝的華麗裝飾，加上特色節日活動，讓該廣場成為許多大華府遊客冬季打卡的好去處。

維州維也納市(Vienna)的草地雲雀植物園 (Meadowlark Botanical Garden) 推出適合兒童的尋寶遊戲，溫室內提供熱巧克力和甜點，湖畔的定時燈光秀和音樂適合愛跳舞的民眾。地址：9750 Meadowlark Gardens Ct, Vienna, VA 22182。