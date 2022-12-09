我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美元鈔票首度出現2位女性簽名 明年初開始流通

費城66年前男童箱屍案有了大突破 警靠DNA查出身分

馬州喬郡14歲高中生中槍 3青少年涉案

記者張筠／馬州報導

馬州喬治王子郡(Prince George’s County)8日發生青少年槍擊案，共三人中槍，包括一名14歲的Suitland高中九年級學生，警方表示，涉案的三人都為青少年，其中一名14歲學生已被捕，目前仍在追捕另外兩人。

華府警方和地鐵警察表示，該案上午9時左右發生在華府東北部的Benning Road地鐵月台，當時一大群青少年因爭執打群架，一名14歲的青少年大腿中槍，重傷送醫，另外被流彈擊中的兩名傷者包括一34歲女性和一15歲青少年，傷勢輕微。

該校學生向警方提供線索，幫助逮捕其中一名嫌疑青少年，喬治王子郡檢察長布萊夫布爾(Aisha Braveboy)說，「多數學生能分辨是非，也很配合調查」，協助警方在Suitland高中附近逮捕一名14歲的嫌疑學生。

警方表示，三名嫌疑青少年案發時都穿深色的羽絨夾克，案發後迅速逃跑，目前未知其中有幾人持武器。

喬治王子局公校系統表示，案件發生時有很多學生目擊，多聲槍響後學生們都衝向學校，該案是獨立案件，對社區沒有其他威脅，為確保師生安全，Suitland高中當天封鎖，許多家長提前接學生回家。

今年8月開學第一天，Suitland高中有兩名學生因帶槍到校而被捕，並面臨指控；喬治王子郡郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)呼籲家長們重視孩子在學校的生活、與同學關係，以及心理狀況，政府官員也呼籲提高校園安全，並計畫加強對武器的控管。

地鐵 華府 警察

上一則

中國防疫放寬 芝加哥蓮花清瘟膠囊熱賣

下一則

新冠、RSV、流感疊加 蒙郡呼吸道病患驟增

延伸閱讀

霍根緊急命令 馬州政府禁用TikTok

霍根緊急命令 馬州政府禁用TikTok
芝今年640人遭謀殺 逾9成中槍死

芝今年640人遭謀殺 逾9成中槍死
天后張惠妹2022美國巡演　12月13日 馬州MGM開唱

天后張惠妹2022美國巡演　12月13日 馬州MGM開唱
馬州男超速被罰興訟3年翻轉結果 華府法官：限速標誌被擋不得開罰

馬州男超速被罰興訟3年翻轉結果 華府法官：限速標誌被擋不得開罰
法拉盛11月第3起 31歲男腹部中槍命危

法拉盛11月第3起 31歲男腹部中槍命危

熱門新聞

微信殺豬盤坑了小花90萬，甚至賠上一條命。(Getty Images)

遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡

2022-12-05 12:01
貝特曼今年9月時遭逮捕。（圖：Coconino County Sheriff's Office）

亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀

2022-12-05 20:15
市價百萬的芝城北郊民宅，發生一宗五死家庭悲劇。(房產網站movoto截圖)

芝北郊百萬宅全家5死 夫婦正離婚 警：屋主行兇後自殺

2022-12-01 16:13
據稱，聯邦參議員克魯茲的14歲女兒用刀刺傷自己的手臂。(克魯茲臉書)

活在父親政見陰影下? 參議員克魯茲14歲長女疑刺傷自己

2022-12-07 19:00
維拉(中)與兩個女兒。(gofundme截圖)

芝5死命案 家暴夫兇手案發前剛獲准返家

2022-12-06 13:45
高通膨讓小費更難出手。（美聯社）

物價上漲 小費名目氾濫 專家教你如何說不

2022-12-07 02:00

超人氣

更多 >
華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施
席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消

席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消
影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣

影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣
巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？

巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？
這7檔「安全股票」 理財專家推薦可長期持有

這7檔「安全股票」 理財專家推薦可長期持有