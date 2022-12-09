馬州喬郡14歲高中生中槍 3青少年涉案

馬州喬治王子郡(Prince George’s County)8日發生青少年槍擊案，共三人中槍，包括一名14歲的Suitland高中九年級學生，警方表示，涉案的三人都為青少年，其中一名14歲學生已被捕，目前仍在追捕另外兩人。

華府 警方和地鐵警察 表示，該案上午9時左右發生在華府東北部的Benning Road地鐵月台，當時一大群青少年因爭執打群架，一名14歲的青少年大腿中槍，重傷送醫，另外被流彈擊中的兩名傷者包括一34歲女性和一15歲青少年，傷勢輕微。

該校學生向警方提供線索，幫助逮捕其中一名嫌疑青少年，喬治王子郡檢察長布萊夫布爾(Aisha Braveboy)說，「多數學生能分辨是非，也很配合調查」，協助警方在Suitland高中附近逮捕一名14歲的嫌疑學生。

警方表示，三名嫌疑青少年案發時都穿深色的羽絨夾克，案發後迅速逃跑，目前未知其中有幾人持武器。

喬治王子局公校系統表示，案件發生時有很多學生目擊，多聲槍響後學生們都衝向學校，該案是獨立案件，對社區沒有其他威脅，為確保師生安全，Suitland高中當天封鎖，許多家長提前接學生回家。

今年8月開學第一天，Suitland高中有兩名學生因帶槍到校而被捕，並面臨指控；喬治王子郡郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)呼籲家長們重視孩子在學校的生活、與同學關係，以及心理狀況，政府官員也呼籲提高校園安全，並計畫加強對武器的控管。