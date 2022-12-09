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涉吞司機逾百萬元小費 華府檢察長起訴亞馬遜

記者張筠／華盛頓報導

華府檢察長拉辛(Karl Racine)8日宣布，正在推動起訴電商巨擘亞馬遜(Amazon)，指控該公司涉嫌竊取旗下司機的小費，並讓消費者以為該公司向員工發放應有的薪資，但實際上卻將這部分收入納入囊中，藉此增加公司利益，存在欺騙消費者的嫌疑。

拉辛表示，華府的很多工作者常常被剝削，努力勞動卻沒有得到相應的報酬，更重要的是，消費者有權知道他們支付的小費去向為何，「這起訴訟的核心在於，讓雇員得到應有的小費薪資，並讓消費者獲得應該知曉的真相」，拉辛說，作為全世界最富有的公司之一，亞馬遜完全不需要奪取本屬於員工的小費，「該公司理應做得更好」。

這起訴訟可追溯到Amazon Flex服務啟動的2015年，該服務旨在更快的運送，當時亞馬遜表示小費會100%供給員工；根據拉辛辦公室的起訴文件，2016年亞馬遜更改政策，停止公布送貨司機收到的小費明細，同時也減少了給司機的小費薪資，拉辛也指出，亞馬遜將收到的逾100元萬小費來支付人力薪酬，相當於剝奪了司機員工應有的部分，以此減少公司成本。

拉辛辦公室表示，雖然亞馬遜在2021年與聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)和解時，為司機們報銷了一部分款項，償還了本該屬於雇員的利益，但亞馬遜仍違反華府消費者保護的政策，沒有因傷害消費者利益而接受相關的民事處罰；華府消費者保護法禁止欺騙性的商業行為，包括誤導客戶、虛假陳述、隱瞞服務信息等。

拉辛要求對亞馬遜民事處罰，要該公司償還此訴訟引起的所有費用，並禁止亞馬遜未來再犯類似行為。

針對此訴訟，亞馬遜發言人波徹利(Maria Boschetti)表示，此事早在2021年就已解決，「消費者信任是我們最重視的內容之一，該訴訟涉及一系列我們在三年前就已修改的內容，且去年我們與聯邦貿易委員會和解的時候，就已將消費者支付的小費償還給司機。」

亞馬遜 華府 Amazon

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