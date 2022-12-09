新冠、RSV、流感疊加 蒙郡呼吸道病患驟增

馬州蒙郡近期呼吸道病例驟增，銀泉市和德國鎮平均每月有500人因上呼吸道感染住院。（記者張筠 / 攝影）

馬州蒙郡(Montgomery County)衛生官員表示，儘管新冠疫情 漸趨穩定，但由於RSV病毒、流感和新冠病毒疊加，全郡醫院的呼吸道病患驟增，急診患者和住院人數都快速增長，專家建議民眾勤洗手、戴口罩、保持社交距離 ，並及時接種最新疫苗。

馬州Holy Cross健康急性護理機構的主席達米諾(Louis Damiano)表示，銀泉市(Silver Spring)和德國鎮(Germantown)的醫院近期平均每月有500人因上呼吸道感染而住院，7、8月時，多數病患為新冠確診者，而近期一半以上的患者是感染RSV病毒或流感。

達米諾近期在郡長會議中表示，目前各種病例顯著增加，雖然尚未升至「三重流行病」(tripledemic)，但各地醫療衛生機構須開始積極監控病例，避免進一步的疫情爆發。

蒙郡副衛生官彼利哲斯(James Bridgers)和蒙郡公校系統(MCPS)的衛生官員卡普楠(Patricia Kapunan)表示，目前公校尚未出現大規模病例，但衛生部門已在密切監控，也考慮收緊防疫措施，避免假期結束後疫情爆發。

達米諾表示，三種病毒都通過氣溶膠傳播，人多之處更容易感染，「勤洗手、戴口罩、保持社交距離仍是最有效的防疫方法」，他也建議若身體不適，要居家隔離；如果沒有特殊健康狀況，六個月以上的嬰兒、孩童、青少年、成人都要及時接種疫苗，目前蒙郡31%民眾都已打過流感疫苗 。