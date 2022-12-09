我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美元鈔票首度出現2位女性簽名 明年初開始流通

費城66年前男童箱屍案有了大突破 警靠DNA查出身分

新冠、RSV、流感疊加 蒙郡呼吸道病患驟增

記者張筠／馬州報導
馬州蒙郡近期呼吸道病例驟增，銀泉市和德國鎮平均每月有500人因上呼吸道感染住院。（記者張筠 / 攝影）
馬州蒙郡近期呼吸道病例驟增，銀泉市和德國鎮平均每月有500人因上呼吸道感染住院。（記者張筠 / 攝影）

馬州蒙郡(Montgomery County)衛生官員表示，儘管新冠疫情漸趨穩定，但由於RSV病毒、流感和新冠病毒疊加，全郡醫院的呼吸道病患驟增，急診患者和住院人數都快速增長，專家建議民眾勤洗手、戴口罩、保持社交距離，並及時接種最新疫苗。

馬州Holy Cross健康急性護理機構的主席達米諾(Louis Damiano)表示，銀泉市(Silver Spring)和德國鎮(Germantown)的醫院近期平均每月有500人因上呼吸道感染而住院，7、8月時，多數病患為新冠確診者，而近期一半以上的患者是感染RSV病毒或流感。

達米諾近期在郡長會議中表示，目前各種病例顯著增加，雖然尚未升至「三重流行病」(tripledemic)，但各地醫療衛生機構須開始積極監控病例，避免進一步的疫情爆發。

蒙郡副衛生官彼利哲斯(James Bridgers)和蒙郡公校系統(MCPS)的衛生官員卡普楠(Patricia Kapunan)表示，目前公校尚未出現大規模病例，但衛生部門已在密切監控，也考慮收緊防疫措施，避免假期結束後疫情爆發。

達米諾表示，三種病毒都通過氣溶膠傳播，人多之處更容易感染，「勤洗手、戴口罩、保持社交距離仍是最有效的防疫方法」，他也建議若身體不適，要居家隔離；如果沒有特殊健康狀況，六個月以上的嬰兒、孩童、青少年、成人都要及時接種疫苗，目前蒙郡31%民眾都已打過流感疫苗

流感疫苗 疫情 社交距離

上一則

馬州喬郡14歲高中生中槍 3青少年涉案

下一則

芝公校執行長年薪提高3% 可拿逾35萬元

延伸閱讀

紐約流感病例飆升7成 住院數首超新冠

紐約流感病例飆升7成 住院數首超新冠
冬季來臨 有一歲以下寶寶的家長一定要注意呼吸道融合病毒（RSV）的防範

冬季來臨 有一歲以下寶寶的家長一定要注意呼吸道融合病毒（RSV）的防範
感恩節效應 灣區新冠病例激增8成 流感和RSV病例也增加

感恩節效應 灣區新冠病例激增8成 流感和RSV病例也增加
RSV病例激增 5歲以下幼童住院率超越新冠

RSV病例激增 5歲以下幼童住院率超越新冠
新冠、流感、RSV「3疫齊發」 大華府醫院病患激增

新冠、流感、RSV「3疫齊發」 大華府醫院病患激增

熱門新聞

微信殺豬盤坑了小花90萬，甚至賠上一條命。(Getty Images)

遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡

2022-12-05 12:01
貝特曼今年9月時遭逮捕。（圖：Coconino County Sheriff's Office）

亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀

2022-12-05 20:15
市價百萬的芝城北郊民宅，發生一宗五死家庭悲劇。(房產網站movoto截圖)

芝北郊百萬宅全家5死 夫婦正離婚 警：屋主行兇後自殺

2022-12-01 16:13
據稱，聯邦參議員克魯茲的14歲女兒用刀刺傷自己的手臂。(克魯茲臉書)

活在父親政見陰影下? 參議員克魯茲14歲長女疑刺傷自己

2022-12-07 19:00
維拉(中)與兩個女兒。(gofundme截圖)

芝5死命案 家暴夫兇手案發前剛獲准返家

2022-12-06 13:45
高通膨讓小費更難出手。（美聯社）

物價上漲 小費名目氾濫 專家教你如何說不

2022-12-07 02:00

超人氣

更多 >
華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施
席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消

席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消
影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣

影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣
巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？

巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？
這7檔「安全股票」 理財專家推薦可長期持有

這7檔「安全股票」 理財專家推薦可長期持有