鴻運貸款集團 帶您瞭解美國商業地產貸款

鴻運貸款助您完成美國夢

對於打算進行房地產 投資的人來說，不知道你是否已經找到，或者正在尋找適合自己的房產？如果你已經要進行房地產投資，那麼你一定也面臨著為尋找適合的貸款 帶來的種種問題。

雖然很多人在用自己的房產掙錢，比如說進行出租或者半出租，但並不是所有的房地產都可以被歸類為“商業房產”。關於商業貸款的問題有很多，並且商業貸款的種類繁多，也讓人們有會感覺非常的混亂。下面就由我們來為你簡單講解一下不同類型的商業房地產貸款。

商業貸款的類型-商業房產貸款並沒有一個適合所有類型房屋的萬能貸款。每個類型都有不同的貸款期限，貸款費用和使用用途。

長期固定匯率商業貸款/Long-term Fixed-interest Commercial Mortgage。對於銀行或者借款機構來說，除了使用範圍會更加廣泛，並且貸款週期更短外，商業房產貸款和個人的房屋貸款非常的相似。不同於個人的30年期貸款，商業房產貸款很少會超過20年，其中大部分貸款的期限都在5年到10年期間。並且這個類型的貸款也會要求個人的FICO信用報告超過700分或者更高，並且貸款申請人要在當前行業有至少一年的經驗，而且貸款所有者的股權佔有率需要超過51%。

商業房產貸款的利息率通常在4%~7%左右，會根據類型的貸款有所差別。並且利息也會根據市場趨勢而變化。如果是固定利率的貸款，利息和付款金額是不會改變的。

純利息貸款/Interest-only Payment Loan，又稱為氣球貸款（Balloon Loan），這個類型的貸款是面向那些只想在貸款最後期限前支付少量利息，而在貸款結束期時償還一大筆比支出的企業，純利息貸款不需要申請人從一開始就有一個穩定的還款資金流，在整個的還款期期間，只需要支付少量的利息，只需要在貸款結束的時候支付一大筆貸款總額度。這個類型的貸款期限通常都是在3-7年。企業主們通常傾向于利用純利息貸款用來建造商業房地產，而通常這種類型的貸款是在後期用來做貸款重組 。

貸款重組-再融資/Refinance Loan。與房屋貸款一樣，企業主們也喜歡通過商業房產貸款的貸款重組來降低貸款的利息。雖然申請貸款重組會有一些附加的費用和花費，但是總體來說貸款重組之後的整體費用和每個月的還款金額都會降低。

另外，貸款重組也可以改善並且提高商業地產帶來的收益，並可以幫助公司降低之後將要出現的費用，比如說如果公司之前申請了純利息貸款，並且已經到了需要還款的最後期限，可以通過貸款重組來解決即將到來的大額付款。

以上是一些最基本的商業貸款，按每個公司的情況不定鴻運貸款會為每位雇主量身定制最適合的貸款方案。另外鴻運貸款公司還可以幫助商家申請SBA LOAN，具體信息請電800-250-7595或412-201-2133