大華府留學生燭光會 反封控 要自由

張同學(左)和包子(右)4日晚參加烏魯木齊火災悼念集會，並表達要求共產黨停止高強度控制人民的訴求。（記者張筠 / 攝影）

中國各地近期出現悼念烏魯木齊火災遇難者的活動，同時表達對防疫封控的不滿，大華府 華人近日也在華府市中心的自由廣場(Freedom Plaza)集會抗議，反對中國政府對人民的控制，並以燭光和歌聲紀念在疫情 期間因防疫不當而逝去的生命。

該集會由大華府留學生自發舉行，以「不自由，毋寧死」為口號，反對中國共產黨 的強權控制，並以燭光紀念11月24日，因封控導致救援延誤而在火災中死亡的十位烏魯木齊民眾。

喬治華盛頓大學(GWU)國際關係學院的大一學生包子(化名)，從小在北京長大，因父親曾受「六四事件」影響，他高中就出國發展，今年是在美第五年。

4日晚上包子和朋友參加集會，「發聲是我們的職責，美國有言論自由的環境，我們必須把握機會，表達訴求」，在他看來，每個政府都有各自需要調整的地方，但若有健康的言論機制，社會才能穩定進步。

「正如鐘擺，如果幅度很大，擺動就會很快，就像美國的兩黨之爭，若一方過於極端，社會也不穩定，但若沒有改錯機制，也很難調整，甚至可能變成專制主義，或許看似穩定，但社會和民眾的整體利益很難保證」，中國現在就是如此，他表示，一個國家的發展，不只要看政權的穩定，更要關注民眾的生活品質。

來自中國北方的張同學現在是喬治城大學(Georgetown University)法學院學生，他一直以來都很關注中國情勢，「新疆的悲劇反映出，共產黨名義上是為控制疫情，但實質上是對中國人民高強度封控」，他表示近三年發生無數類似悲劇，「很慶幸如今大家站出來發聲。」

張同學說，參加集會的訴求包括，希望共產黨停止對人民高強度的控制，並釋放因為參加集會而被捕的學生和市民，「我有些同學在上海參加集會被警察逮捕，後來受到很多非人類的對待，包括不能關燈休息，沒有水喝，基本的人權自由受侵害」；此外更長遠的訴求是，希望共產黨停止專政，讓民眾有無需冒生命危險就能發聲的渠道，以此推動社會進步和改變，「有支持和反對聲是好事，重要的是要有自由表達的渠道。」

集會民眾用燭光擺出「11.24」字樣，以此悼念11月24日在火災中喪命的十名烏魯木齊市民。（記者張筠 / 攝影）

張同學2018年來美國，去年搬來華府，此前在紐約和費城生活，身為藏傳佛教徒，他非常關注西藏的人權問題，長期學習語言學，他也了解到共產黨對非漢語文的壓迫，「以經濟發展為名義來抹殺很多人的身分認同」，他一直以寫文章、獨自抗議的形式，表達內心訴求。

當天晚上戴著墨鏡和口罩來參加集會的Ryan表示，這身打扮是為了保護中國的家人，不希望我的出面給他們帶來任何不良影響；他在演講中表示，國內各大城市發起抗議後，政府鬆綁防疫政策，說明人民的發聲有成效，這也是我們在海外集會支持的意義所在。

大華府留學生4日自發舉行集會，以「不自由，毋寧死」為口號，反對共產黨的強權控制。（記者張筠 / 攝影）

「疫情的受害者，可能是那位在封鎖中絕望跳樓的學生，是那位因醫院關閉得不到及時救治而去世的心臟病人，是那位無人照看默默死亡12天後才被人發現的孤寡老人，是那群在大火中喪生的十名烏魯木齊市民……。」Ryan說，疫情本就殘酷，但過去三年，有很多人並非因病毒本身受難，「集會或許不能馬上帶來改變，但這是一個重要的開始，讓更多人關注，並勇於團結發聲。」