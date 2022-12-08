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勞郡公校教委會 開除教育總監齊格勒

記者張筠／維州報導

維州特別大陪審團(special grand jury)5日公布勞登郡公校(LCPS)兩起性侵案的調查文件，將本可避免的第二宗案件歸因於學校官員的疏失和各部門溝通不暢，該公校教育委員會6日一致表決通過，將教育總監齊格勒(Scott Ziegler)開除，該決定立即生效；截至發稿前，齊格勒和公校教委對此未做任何評論。

勞登郡公校系統發言人拜爾德(Wayde Byard)證實此消息，表示公校教委會6日在兩個多小時的閉門會議中表決開除齊格勒，同時也審閱維州檢察長邁爾斯(Jason Miyares)和陪審團的調查文件，並與勞登郡監察委員會探討齊格勒的解聘事項。

陪審團在報告中指出，勞登郡公校系統「在每一個關鍵時刻都失敗了」，導致第二名學生被性侵，雖然無證據顯示公校官員有意隱瞞案件，但本可避免的事件確實因公校官員的疏失、貪圖己利，以及與執法部門之間的溝通不暢而導致。

勞登郡監察委員會主席蘭德爾(Phyllis Randall)說，齊格勒在案發當時還只是臨時教育總監，但他必須對自己所有的「有為和無為」負責，「一名年輕女性被強暴，另一名被侵犯，對他而言，無論有何種意圖或目的，事情發展至此都是一種掩蓋」；身為一名心理健康治療師，蘭德爾說，這兩名受害女性可能未來很長一段時間都要接受心理治療，「誰能替她們承擔巨大的代價？」

陪審團的報告指出，在第二樁性侵案發生前，包括襲擊者的母親和祖母在內的許多人，都曾警告執法部門該男學生具有危險性，但「由於學校行政人員堅持各自為政」，勞登郡執法部門、法院服務機構、檢察長辦公室等單位之間也沒有及時溝通，最終導致同一名青少年在2021年10月第二次性侵女同學。

公校 教育總監 性侵

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