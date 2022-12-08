霍根緊急命令 馬州政府禁用TikTok

馬州 州長霍根(Larry Hogan)6日宣布一項緊急命令，禁止州政府各部門使用TikTok 以及中國和俄羅斯相關的電子產品、平台、軟體，他表示，這些工具有極大的網路安全風險，可能涉及網路間諜活動，甚至有可能監視政府，或不當收集敏感的個人信息。

霍根表示，馬州做為美國的「網路首都」，對網路安全的控管必須非常謹慎，在必要時候也須有果斷決定，防患於未然；此緊急命令旨在更好保護馬州乃至全國的網路環境，讓州府對外部不法份子和組織都有更強的抵禦能力。

該緊急命令禁止的軟體、平台和電子工具包括，TikTok、華為相關的服務和工具、ZTE Corp、騰訊公司的所有產品，包括騰訊QQ、微信 、QQ錢包等，阿里巴巴相關的產品，包括阿里支付(AliPay)、Kaspersky。

州府所有部門必須移除上述所有平台和軟件，不得在州府網路中使用，未來也不能安裝；美國聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Chris Wray)上周對TikTok提出國家安全顧慮，擔憂中國政府有能力控制TikTok的算法，從而掌握或控制資訊。