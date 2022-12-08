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台灣華語文中心教學研討 45老師獲益多

記者王稚融／馬州報導
台灣華語文學習中心美東地區教學研討會近日在大華府舉行。（記者王稚融 / 攝影）
台灣華語文學習中心美東地區教學研討會近日在大華府舉行。（記者王稚融 / 攝影）

2022年台灣華語文學習中心教學研討會近日在華府僑教中心成功舉行，今年研討會有來自波士頓、紐約、華府、亞特蘭大、邁阿密、芝加哥等地的台灣華語文學習中心負責人及老師約45位參與，僑務委員會副委員長徐佳青、中華民國駐美公使鄭榮俊也共同出席主持會議。

徐佳青表示，僑委會自2021年協輔美國、英國、法國及德國成立18所「台灣華語文學習中心」，2022年賡續推動設置25所，預計明年將在設26所。今年首度辦理教學研討會，旨在增進美東地區台灣華語文學習中心教師間的橫向交流，精進各學習中心經營管理效率，同時鼓勵具潛力的僑校，提出設置華語文學習中心的申請。

鄭榮俊說，華府成立的四所中心今年4月30日舉行成果發表會，通過文化課程、茶道介紹、包水餃等活動，增進學習者興趣。此外，駐美代表處也利用政務推廣機會，向當地消防局、警察局等單位推廣招生

今年研討會由華府僑教中心與巴城台灣華語文學習中心共同籌辦，舉行「面對雙語學習者的教材與教法分享」、「如何規畫成人感興趣的台灣華語文學習中心文化課程」、「台灣華語文學習中心招生與宣傳」及「師資培訓與招募」四場演講，第五場座談研討邀請曾參加僑務委員會師資培訓專班的教師吳玉琴，現場與國立台灣師範大學華語教學系教授孫懿芬連線分享。

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