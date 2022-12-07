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馬州小飛機撞電桿 駕駛員視線不清肇事

記者張筠／馬州報導
默可表示，被困電線桿上時，曾以為飛機會在某瞬間墜落，險些喪命。（美聯社）
默可表示，被困電線桿上時，曾以為飛機會在某瞬間墜落，險些喪命。（美聯社）

國家運輸安全委員會(NTSB)5日公布馬州蒙郡飛機失事墜落電線桿的初步報告，調查顯示，駕駛員在墜落前曾有一段時間未能良好控制飛機，導致飛機在黑暗、多雲的條件下無法安全航行，駕駛視線不清且沒有遵循空中交通管制指導，為該事故主因。

馬州蒙郡蓋城(Gaithersburg)11月27日發生一起小飛機墜落至電線桿，導致8萬5000戶居民停電的事故，蒙郡公校系統(MCPS)也因此停課一天，飛機駕駛員和乘客受傷被困數小時，救援人員隨後又花了數小時才將失事飛機成功撤除。

此事備受地方關注，不少官敦促調查，民眾也藉此要求提高機場附近的安全；經過一周調查，國家運輸安全委員會的初步報告顯示，當日天氣情況不佳，天色已晚且多雲，不適合飛行，66歲的駕駛員默可(Patrick Merkle)因此視線不清，必須完全依賴儀表工具和指導參數，他在墜落前曾撥打911，稱視線不佳導致飛行困難。

「我們當時在找飛機場，已經下降到最低高度了，不能再低了」，默可表示，「我以為我們已經非常接近(機場)，但只看得到地面，卻看不清前方。」

不過空中交通管制部門的通訊紀錄顯示，默可在無法自己判斷方向的同時，也沒有遵循交通管制員的指導，指示員幾次提供糾正建議，但默可沒有照做，甚至反向操作，某一時刻飛機的航行方向與指示相差100度，緊接著管制部門指導默可往機場行駛，但由於飛機高度不足，無法按照指示調整方向。

飛行專家羅納(Dan Ronan)表示，默可當時的航行狀況非常危險，報告也指出，在墜落前的一小時，默可的駕駛就出現困難。

飛機墜落後，默可和66歲的乘客威廉姆斯(Janet Williams)被困在100呎的高空數小時，「我當時想，可能某一瞬間飛機會從電線桿墜落，那我們很可能就沒命了。」

機場 馬州 威廉

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