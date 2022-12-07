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華府作協 顧艷分享散文寫作方法和技巧

記者王稚融／馬州報導

華府作家協會近日舉行第二堂寫作工坊，邀請教授顧艷講解散文寫作方法和技巧，詳解現代散文的流變與材料的選擇使用，散文的結構，語言的特性和要求，怎樣抒情、寫景和敘事，以及寫作的眼光、心態和思維，令許多寫作初學者受益匪淺。

顧艷表示，現代中國散文著作歷史可追溯到五四新文化運動初期，也在「文學和思想革命」中萌芽，作家們堅持白話文寫作，提倡平民、寫實、求真、通俗的白話文學，劉半農等作家確立了散文即「美文」的新概念，具有「求真，自主及參舆意識」。

隨後經歷戰爭，散文創作開始以生活經驗為主，「崇尚圓通、追求安穩、追捧時尚」，1978年以來，有了「工農兵」式思維的散文，以巴金為代表的哀祭散文「懷念蕭珊」，沈從文的「邊城」顯現西部遊記的獨特生活姿態，同時也開始出現許多女性代表作品。

顧艷説，寫作原理從意圖、主题思想開始。散文講究開頭，中段有照應及伏筆，和結尾。散文是由以文學語言的形象性，來寫人、敘事、繪景等而顯出獨創性。尤其表現在語音、修辭、邏輯等方面。

散文敘事有記人為主，或以事見長，也有二者並重，講究傳情和傳真效果。抒情散文的「情境」不同於詩歌，有更寬廣的意境，即南朝文論家說的「氣、才、性、情、志」 ，令人有更多想像技巧及發揮空間。

顧艷是中國國家一級作家，1993年加入中國作家協會，已出版著作29部，曾在「人民文學」、「中國作家」、「大家」等刊物發表作品，獲過多種文學獎。他寫作是一種特殊的「精神勞動」。作家的眼光、心態和思維要表現個體性、創造性、實踐性及綜合性。

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