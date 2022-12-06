華裔建築師林瓔 12.8國家肖像畫廊演講

華府國家肖像畫廊近日推出林瓔特展，12月8日也將邀請她分享創作理念和遭遇的歧視。（記者張筠／攝影）

華府 國家肖像畫廊(National Portrait Gallery)將在8日舉行與華裔 建築師林瓔(Maya Lin)對談的活動，邀請她分享設計越戰紀念碑的創作理念，以及背後經歷的歧視 與不公，她也將反思現在生活及工作，分享她兒時在俄亥俄州農村成長經歷，塑造了她與自然的關係。

美國首都華府的越戰紀念碑有華裔建築師林瓔設計，她從1400多件作品的競爭中勝出時，還僅是一名21歲的耶魯大學四年級學生。不過她的方案在公布後，受到部分美國越戰老兵的強烈反彈。

林瓔堅拒要求她修改設計方案的抗議，甚至到美國國會為自己的方案辯護。但她仍遭遇諸多惡意攻擊，包括關於她族裔背景的歧視言論。為避免爭議進一步擴大，組委會1982年越戰紀念碑正式啟用的儀式上，都沒有提及設計者林瓔的名字。

如今越戰紀念碑是華府最受遊客喜愛的景點之一。林瓔曾表示，若當初的設計大賽不是以匿名方式進行，她的設計方案肯定不會被選中。40年後，華府的國家肖像畫廊決定舉辦一場與林瓔對話的活動，讓公眾了解她設計越戰紀念碑的創作理念，以及事後所面臨的種種不公與歧視。

40年來，身為藝術家和建築師的林瓔創作了許多令人讚嘆的作品，包括雕塑、土方工程、紀念館、建築物等，她在設計時將東西方的美學融入對自然的敬畏，喚醒民眾對人類與自然互動關係的思考。

本次對話活動由林瓔與國家肖像畫廊策展人莫斯(Dorothy Moss)主持，活動8日下午5時至6時將在國家肖像畫廊的McEvoy廳舉行，免費入場，有意參與者可上網登記：https://bit.ly/3Exl0Yj。