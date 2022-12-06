我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

揭露推特壓杭特拜登醜聞後 馬斯克：自己很可能被暗殺

吳亦凡被爆生殖器「營養不良」 脫光驗身真實尺寸曝光

華裔建築師林瓔 12.8國家肖像畫廊演講

記者王福權／華盛頓報導
華府國家肖像畫廊近日推出林瓔特展，12月8日也將邀請她分享創作理念和遭遇的歧視。（記者張筠／攝影）
華府國家肖像畫廊近日推出林瓔特展，12月8日也將邀請她分享創作理念和遭遇的歧視。（記者張筠／攝影）

華府國家肖像畫廊(National Portrait Gallery)將在8日舉行與華裔建築師林瓔(Maya Lin)對談的活動，邀請她分享設計越戰紀念碑的創作理念，以及背後經歷的歧視與不公，她也將反思現在生活及工作，分享她兒時在俄亥俄州農村成長經歷，塑造了她與自然的關係。

美國首都華府的越戰紀念碑有華裔建築師林瓔設計，她從1400多件作品的競爭中勝出時，還僅是一名21歲的耶魯大學四年級學生。不過她的方案在公布後，受到部分美國越戰老兵的強烈反彈。

林瓔堅拒要求她修改設計方案的抗議，甚至到美國國會為自己的方案辯護。但她仍遭遇諸多惡意攻擊，包括關於她族裔背景的歧視言論。為避免爭議進一步擴大，組委會1982年越戰紀念碑正式啟用的儀式上，都沒有提及設計者林瓔的名字。

如今越戰紀念碑是華府最受遊客喜愛的景點之一。林瓔曾表示，若當初的設計大賽不是以匿名方式進行，她的設計方案肯定不會被選中。40年後，華府的國家肖像畫廊決定舉辦一場與林瓔對話的活動，讓公眾了解她設計越戰紀念碑的創作理念，以及事後所面臨的種種不公與歧視。

40年來，身為藝術家和建築師的林瓔創作了許多令人讚嘆的作品，包括雕塑、土方工程、紀念館、建築物等，她在設計時將東西方的美學融入對自然的敬畏，喚醒民眾對人類與自然互動關係的思考。

本次對話活動由林瓔與國家肖像畫廊策展人莫斯(Dorothy Moss)主持，活動8日下午5時至6時將在國家肖像畫廊的McEvoy廳舉行，免費入場，有意參與者可上網登記：https://bit.ly/3Exl0Yj。

華府 歧視 華裔

上一則

與Google手機廣告案和解 喬州將獲賠120萬

下一則

新州門羅鎮公校斷網 停課關閉3天

延伸閱讀

馬州男超速被罰興訟3年翻轉結果 華府法官：限速標誌被擋不得開罰

馬州男超速被罰興訟3年翻轉結果 華府法官：限速標誌被擋不得開罰
華府迎白色聖誕？ 30年來僅1回

華府迎白色聖誕？ 30年來僅1回
華府捷運局 聖誕特色列車上路

華府捷運局 聖誕特色列車上路
恒大食言 每月還錢人民幣8,000元降成2,000元

恒大食言 每月還錢人民幣8,000元降成2,000元
華府古籍欣賞講座 12.3美京博雅苑登場

華府古籍欣賞講座 12.3美京博雅苑登場

熱門新聞

微信殺豬盤坑了小花90萬，甚至賠上一條命。(Getty Images)

遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡

2022-12-05 12:01
市價百萬的芝城北郊民宅，發生一宗五死家庭悲劇。(房產網站movoto截圖)

芝北郊百萬宅全家5死 夫婦正離婚 警：屋主行兇後自殺

2022-12-01 16:13
貝特曼今年9月時遭逮捕。（圖：Coconino County Sheriff's Office）

亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀

2022-12-05 20:15
46歲洛林瑞騙取網路男友120萬元，遭相關單位逮捕。（漢考克縣警局）

「殺豬盤」海削120萬元 德州婦得款賭場光顧300多次

2022-11-29 20:56
梅莉莎海史密斯(左)被偷抱走時才兩歲。(ABC7)

尋覓51年 德州老父母感恩節見到2歲時被褓姆抱走女兒

2022-11-28 18:28
前NBA巨星俠客歐尼爾奉行，外出一定要幫助某個人買件物品的原則。(Shaquille O'Neal臉書)

在達拉斯買房 俠客歐尼爾愛替人埋單

2022-11-30 02:00

超人氣

更多 >
遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡

遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡
胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手

胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手
哈利王子狂call老爸遭拒接 查理三世冷回：我不是銀行

哈利王子狂call老爸遭拒接 查理三世冷回：我不是銀行
現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴

現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴
亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀

亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀