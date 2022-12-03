蒙郡預算首場中文論壇 郡長與華社對談

艾瑞奇與華裔社區對話，講解政府運作和預算流程。（主辦方提供）

美京華人活動中心(CCACC)與蒙郡政府近日合辦「2024蒙郡年度預算 與服務」論壇，郡長艾瑞奇(Marc Elrich)與華裔 社區對話，也是有史以來以中文在線上和現場同步進行的第一場對談，當晚活動座無虛席，許多民眾期待未來再辦，讓華裔社區有管道發聲。

CCACC董事長林雄生開場介紹CCACC過去40年的社區服務成果，蒙郡住房與社區事務部處長林柏芬(Pofen Salem)說明此次預算內容與觀點，邀請民眾和各社團表達需求並參與討論。

艾瑞奇在報告中感謝民眾的支持，讚揚CCACC對社區的服務和貢獻，尤其新冠疫情 期間泛亞義務門診做的努力，有民眾提議郡府幫助擴大CCACC及門診，立即獲得全場熱烈掌聲支持。

艾瑞奇隨後介紹政府運作，包括服務類營運預算、工程預算等，逐項解說收支、預算審核的流程、財政收入及展望、社區參與等。關於郡府未來的計畫，艾瑞奇列出三年來的調研分配檢討、應對氣候變化、各部門多方面的檢驗等，重點工作包括提高教育品質、增加可負擔住房。