蒙郡預算首場中文論壇 郡長與華社對談
美京華人活動中心(CCACC)與蒙郡政府近日合辦「2024蒙郡年度預算與服務」論壇，郡長艾瑞奇(Marc Elrich)與華裔社區對話，也是有史以來以中文在線上和現場同步進行的第一場對談，當晚活動座無虛席，許多民眾期待未來再辦，讓華裔社區有管道發聲。
CCACC董事長林雄生開場介紹CCACC過去40年的社區服務成果，蒙郡住房與社區事務部處長林柏芬(Pofen Salem)說明此次預算內容與觀點，邀請民眾和各社團表達需求並參與討論。
艾瑞奇在報告中感謝民眾的支持，讚揚CCACC對社區的服務和貢獻，尤其新冠疫情期間泛亞義務門診做的努力，有民眾提議郡府幫助擴大CCACC及門診，立即獲得全場熱烈掌聲支持。
艾瑞奇隨後介紹政府運作，包括服務類營運預算、工程預算等，逐項解說收支、預算審核的流程、財政收入及展望、社區參與等。關於郡府未來的計畫，艾瑞奇列出三年來的調研分配檢討、應對氣候變化、各部門多方面的檢驗等，重點工作包括提高教育品質、增加可負擔住房。
其他重要內容包括公車轉運系統、廢氣排放、清潔能源、公共安全、潛在偏見、族裔平等、立法預算、經濟和社區發展等；在問答環節，線上線下的民眾熱烈參與，當天仍有16個問題未能現場解答，艾瑞奇建議民眾持續以書面同郡府溝通。
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