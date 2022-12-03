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大華府10條最壅堵道路 維州I-95居首

記者張筠／華盛頓報導
維州Woodbridge區域I-95高速公路向南，連接VA-123的路段被評為大華府最壅堵區域。（記者張筠/攝影）
維州Woodbridge區域I-95高速公路向南，連接VA-123的路段被評為大華府最壅堵區域。（記者張筠/攝影）

美國首都地區交通規畫委員會(National Capital Region Transportation Planning Board)近日公布調查，列舉大華府交通最糟、最容易壅堵的十條道路，維州Woodbridge區域I-95高速公路向南，連接VA-123公路，靠近Gordon大道的路段被評為「最令人頭疼之路」，堵車頻率和塞車時間都為大華府第一。

該委員會是「華盛頓大都會政府委員會」(Metropolitan Washington Council of Governments)的一部分，委員會綜合2010年至2021年的交通數據，公布「2021年大華府各道路」的壅堵排名，以此設計解決方案，優化首都交通，第一名和第二名都是I-95高速公路，第一名是I-95向南進入160號出口，接VA-123公路，靠近Gordon大道的路段，第二名是I-95向北進入160號出口，同樣是接VA-123公路，靠近Occoquan River的路段，進入維州費郡和威廉王子郡。

維州運輸廳(VDOT)表示，現已在推動疏通I-95向南路段的方案，包括開闢一條新路，分散向南進入Prince William Parkway的車流，該工程耗資2400萬元，預計在今年底完成，此外維州政府也投資7600萬元升級I-95和VA-123公路的銜接路段，該工程預計最快要2025年動工；2022年初I-95高速公路曾因大雪癱瘓，許多車輛在寒冷中被困近12小時。

第三糟糕的為華府DC-295公路向南進入East Capitol街的部分，該區域因道路合併，常塞車甚至出車禍；該榜單第四名為馬州Baltimore Washington Parkway向北接近Powder Mill路的區域，這也是馬州最容易交通阻塞的地方。

該榜單的第九、十名分別為馬州I-270高速公路向南進入22出口，以及向北進入22出口的兩個區域，這也是眾多華人使用較多的道路，有民眾已習慣該區域的壅堵，並笑稱「竟然只排名第九、十名」。

該報告也提出許多可完善的交通方案，包括維州I-66公路多個區域在進一步建設後有望脫離「最堵前十名」的榜單，該委員會也表示，從2010年以來，大華府各地推動的諸多方案對交通有明顯緩解，包括維州增加收費道路(toll lanes)，馬州修剪的InterCounty Connector，以及大華府地鐵銀線的擴建。

大華府10條最壅堵道路 （資料來源：NCRTPB 製表：記者張筠）
大華府10條最壅堵道路 （資料來源：NCRTPB 製表：記者張筠）

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