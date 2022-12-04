節日將至 如果您正準備裝修房子　華藝裝修提醒的必讀小貼士

浴室改建前後的對比照片

節日將至對於許多業主來說，乘著出去度假的日子正好可以把家裡裝修一下。但是對於裝修的注意事項和細節還不太瞭解，整個節日可能就變成了災難日。為了避免這類情況，華藝裝修公司的陳老闆給我們介紹了一些在裝修前需要知道的內幕貼士。

一、客廳裝修注意事項

1、牆內的跑線要設計好，這不但會關係到隱蔽工程的費用多少，而且還能夠減少後期家居生活中的插板數量，有利於提升家中的整潔度。

2、插座的設計很麻煩，但是業主可以事先將家中必須具備的用電產品的預設位置規劃好。

二、廚房裝修注意事項

1、燃氣改管最好在貼牆板之前完成，不然有可能會破壞牆面，最好讓燃氣公司畫個圖或在牆上作標誌，櫥櫃公司可根據要求在櫃身開孔。

2、煙道的閥門裝回去之前，一定要擦乾淨，保證閥片能夠開關自如並能開到最大，否則會影響油煙機的排煙效果。

3、櫥櫃安裝時間較長，少則4~5小時，多則2天，要有心理準備。

三、衛生間裝修注意事項

1、通風和防潮：衛生間的水蒸氣是不可避免的。如果你不注意通風，會發黴。因此，排氣扇必須安裝在浴室內，排氣扇必須配備逆行門，以盡可能避免混濁空氣回流。

2、地面防水：衛生間是我們通常使用最多水的地方，所以地板的防水是必不可少的。如果防水性能不好，水就會洩漏到樓下，對樓下的房屋造成損壞。衛生間需要調平，然後防水。

3.鋪設電路：衛生間的電線接頭必須鍍錫，並應包裹防水膠帶和絕緣膠帶以確保安全。線體必須用阻燃管覆蓋，所有開關和插頭都應有防潮盒。

四、臥室裝修注意事項

1、臥室床的擺放方向：床的擺放有很多的注意點，而床頭的擺放一定要靠牆，因為人平躺時不容易看見頭頂上，所以床頭靠牆、避免露空，增加睡眠的安全感。

2、臥室的私密性：臥室作為我們休息的地方，需要營造一個舒適安靜的環境讓人放鬆，尤其是在隔音上要特別注意，儘量選用一些吸音比較好的材料，這樣才能達到更好的隔音效果。

3、保持清新空氣：室內空氣的乾淨清新會在一定程度上有助於我們的睡眠，所以在臥室裝修時要注意室內的通風效果。

4、室內儲物功能：尤其是女生有著大量的衣物，所以臥室需要很多的儲物空間，除了必要的室內衣櫃外，在床頭的兩側最好都放有床頭櫃，以方便放置檯燈、鬧鐘、手機 等隨手可以摸到的東西。

以上就是房屋裝修中各功能空間的注意事項及細節，如果你需要更專業的意見，請直接聯繫華藝裝修公司-陳先生 301-675-0998或410-412-6185。華藝裝修公司在政府註冊，另有水電執照。自住，商業房裝修都有專業團隊執行，告知陳先生您是【世界日報 的讀者】可以幫您上門免費估價哦！