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自住房 只需要付3%首付購房

本報華府訊
精英貸款 – 首席貸款經紀Lili Liu 電話240-938-2456 微信二維碼見左圖
精英貸款 – 首席貸款經紀Lili Liu 電話240-938-2456 微信二維碼見左圖

精英貸款公司在2022年被美國的權威專業評估網站expertise.com評選為在德國鎮地區最好的貸款公司之一! 這次他們的首席貸款經紀 Lili 給我們介紹許多自住房購房者可能都會遇到沒有大額儲蓄的情形，儘管如此，如果您想找到自己的家，您可以用少於20%的頭款買房嗎？答案是肯定的。房地美和房利美都分別推出了3%首付款的優惠項目。

他們合作的銀行利率非常優惠並且篩選出了最低的貸款保險，對於首付只放3%的申請人，同樣可以拿到首付放20%的相同利率，在某些情況下獲得的利率會更低。

為了促進可持續和公平地獲得自住房，FHFA於2022年10月24日宣佈了對GSE 通過取消某些借款人和負擔得起的抵押產品的前期費用來定價。這封貸方信詳細介紹了FHFA指示他們對貸款水準價格進行的更改的實施情況調整（LLPA）。

精英貸款公司重點介紹以下兩種適用於LLPA 豁免的貸款。在LLPA豁免的情況下，申請人可以獲得更低的貸款利率。

1. HomeReady®和HomePossible®貸款

• 不限於是首次購房者

• 收入等於或低於適用地區收入中位數 (AMI) 的80%。

2. 為首次購房者提供貸款

•至少一名借款人必須是首次購房者。

•在非高成本地區，符合條件的總收入等於或低於適用的收入中位數的100% ，在高成本地區，這個上限是120%。

大家不要以為這個收入中位數會限制很多人，舉個例子，以馬里蘭蒙郡為代表，這個地區的收入中位數是$140,500，所以上面兩個貸款產品可以幫到很多購房者。

需要注意的是：房屋用途必須是自住。房屋類型不限於獨立屋，聯排別墅或者公寓。

精英貸款公司除了在自住購房者低首付的福利外，還可以做不查收入甚至於外國人貸款。公司有數十位專業貸款經紀，可以和您無時差對接，為您量身製定最適合您和您家庭的貸款計劃。聯繫首席貸款經紀Lili Liu NMLS# 382645，公司Nmls#1907548 電話，240-938-2456。微信號OHSAILING; 精英貸款公司微信訂閱號 ELITE LLC

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