疑模仿電玩行為 大華府青少年犯罪加劇

大華府 官員近日表示，2022年截至目前至少有18名青少年被凶殺，是2019年的兩倍，受槍傷的青少年數量也是2018年的三倍，立法者和維權團體擔憂青少年犯罪問題加劇，打擊青少年暴力的社會工作者則稱，很多年輕人對未來沒有希望，因此現實生活中模仿電子遊戲裡的暴力行為。

華府國家兒童醫院(Children's National Hospital)多年來與華府受害者服務辦公室、司法撥款辦公室合作，推動制止暴力，防止受害者受二度傷害或創傷持續，但近年來槍枝暴力的受害者越來越多，且青少年明顯增加。

2018年該醫院共有17名受槍傷的患者，但2022年截至目前該數據已增至三倍，「越來越多兒童和青少年受槍傷或其他武器的穿透性傷害(penetrating injuries)」，專門為暴力案件受害者治療的醫生多諾里(Katie Donnelly)表示，很多人在打架中受傷，還有很多人在學校或搭乘地鐵 等公共交通工具時被害。

除了槍枝暴力令人擔憂，多諾里表示，因瘀青、擦傷、面部骨折、眼窩受傷、下巴脫臼等傷害而就醫的青少年明顯增加，「雖然這些傷害不致命，但仍令人擔憂，一定程度上反映青少年暴力和犯罪問題加劇，越來越多未成年人在衝突中訴諸暴力甚至武力，對他們自身以及社會都有嚴重影響。」

國家兒童醫院專門打擊暴力的社區工作者哈爾迪(Jawanna Hardy)平時通過治療和諮詢服務，協助暴力案件中的受害者走出陰影，同時也試圖從中了解各種暴力產生的原因，以此介入、減少暴力問題。

「很多時候(暴力發生的)原因很簡單，就是復仇，有許多年輕人認為，你傷害了我朋友，那我也要傷害你朋友」，哈爾迪說，如今的年輕人對未來沒有過多希望，「很多人在現實生活中模仿電子遊戲中的暴力行為」，也是原因之一。