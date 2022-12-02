維州勞郡公校：用露骨教材須提前30天通知家長

勞登郡公校教委會近日通過新規，要求學校若使用有露骨內容的教學材料時，必須先通知家長。（勞登郡公校提供）

維州 勞登郡(Loudoun County)公校 教委會近日通過新規定，要求學校若使用有露骨色情(sexually explicit)內容的教學材料時，必須先通知家長；此舉符合維州楊京(Glenn Youngkin)政府今年通過的新法律，主張家長在教育 中具有權利。

勞登郡公校教委11月29日以7比2票通過該規定，新規要求學校若要在教學中納入有露骨色情內容的材料，或用相關材料佈置作業時，必須至少30天以前通知家長，並要在公校官網及時公布此事，讓社區知情。

勞登郡公校教委李瑟(Atoosa Reaser)說，該公校此前其實已有相似作法，「如今制定明文規定的唯一原因，就是因州府有法律要求」；該公校也藉機評估了圖書館資源是否符合此新規，確保學生們在學校和圖書館接觸的內容都安全且符合規定。

勞登郡公校此舉遵行了維州政府今年稍早時通過的法律，該新法規定，各地公校教委必須制定相關政策，規範學校與家長之間的溝通，尤其在涉及露骨色情的教學內容時，一定要通知家長；若社區或家長有要求，公校系統必須提供相關的背景信息，若有反對聲音，也需要考慮更換教學材料。

維州這條法律要求各地學校在2023年1月1日以前至少要完成新規的草案，維州教育廳(VDOE)也向各公校系統提供新規定的模板，推動各地儘早完成；州長楊京表示，此舉進一步鞏固家長在教育上的權利，讓民眾對公共教育內容和發展方向有更清晰和全面的認識。

維州教育廳此前公布新法草案並開放民意通道，多數民眾支持此政策，表示這讓家長更了解孩子們在學校接觸的信息，對他們的成長有更好的把握，但反對者指出，這可能導致涉及特殊性別話題的部分書籍無法進入校園，對LGBTQ群體不友好，甚至可能造成部分學生失去安全學習的環境。

維州威廉王子郡(Prince William County)公校教委近日也表決通過相似規定，要求課堂中若會涉及露骨內容，學校須在三天以前通知家長；阿靈頓郡(Arlington County)公校的規定為30天。