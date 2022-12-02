逃亡60天 維州費郡懸賞萬元兇嫌落網

涉嫌殺人的特勞特麥克林持槍在逃60天後，12月1日落網。（費郡警方提供）

維州 費郡警方1日宣布，涉嫌殺人的43歲男子特勞特麥克林(Kyjuan Omar Braxton Trott-McLean)1日落網，「費郡最危險、警方最想要抓獲的人」已被捕，部分民眾聽聞後，紛紛表示心中石頭終於落地。

特勞特麥克林涉嫌在10月2日槍殺31歲的威姆斯(Brandon Wims)，目前被控二級謀殺、使用槍枝、擁有彈藥等重罪。

警方搜索60天未果，11月30日將懸賞金額從1000元提高至1萬1000元，呼籲民眾協助搜索持槍在逃的特勞特麥克林，隔日就在維農山莊(Mount Vernon)附近發現疑似特勞特麥克林的車輛，隨後在短暫追擊後，逼停了特勞特麥克林的車輛，最終警方在亞歷山卓市(Alexandria)Woodley Hills小學附近將其逮捕。

目前特勞特麥克林在醫院接受評估；部分費郡民眾表示，特勞特麥克林被捕的消息「讓大家心中大石頭落地」，費郡向來治安良好，但近幾年常發生槍枝暴力案件，嫌犯持槍在逃的狀況也讓家長非常擔心孩子們的安全，也有華裔 居民稱，疫情 後很多人面臨心理疾病，無法控制自己，對整個社會構成嚴重威脅。