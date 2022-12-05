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波特那&蘇爾律師事務所談綠卡及家庭簽證申請

本報華府訊
波特那&蘇爾律師事務所專業團隊及中文法律助理，竭誠為您服務。
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波特那&蘇爾律師事務所(Portner & Shure, P.A.)服務華府25年，法律經驗豐富，已經為無數客戶，取得了合理賠償。律師事務所專精案件包括交通事故、人身傷害、刑事訴訟、工傷、醫療訴訟及移民咨詢等。律師事務所有專人與保險公司連繫，精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語，幫您對外交涉，免費給予您諮詢。現在，跟大家探討有關綠卡及家庭簽證申請。

為家人獲得綠卡

如果您是合法的永久居民或美國公民， 則可以幫助非永久居民或公民的家庭成員獲得簽證 (也稱為綠卡) 並成為永久居民。 此過程的第一步是提交I-30申請， I-30在永久居民 /公民與簽證申請者之間建立了有效的關係。根據美國移民法， 以下關係被視為有效關係:；未婚的21歲以下的子女；超過21歲的子女；已婚子女；配偶；父母；美國公民的兄弟姐妹。

您的I-30家庭簽證申請

如果您通過I-30簽證申請家庭簽證，則可能需要一些時間來處理您的申請並獲得簽證。 提交適當的I-30申請後， 您將在2到3周內收到來自USCIS的確認收據。

收到申請書後，申請書審查過程需要2到4周的時間，其中某些類別，例如未滿21歲且未審查的配偶，父母或子女要比其他人更快。

申請經過審查和批准後，直系親屬可以在5個月至1年的時間內獲得綠卡。對於那些不屬於直系親屬的人，他們的等待時間可能更長。對於非直系親屬，可能需要6個月至6年的時間才能獲得綠卡。F1類別中的未婚，美國公民的成年子女 (21歲或以上) 是最優先考慮的，其次是F2A (永久居民的配偶和未婚子女 (21歲以下))，然後是F2B (永久居民的未婚成年子女)，然後是F3美國公民的已婚兒子和女兒 (任何年齡)，最後是F4 (美國成年公民的兄弟姐妹)。

波特那&蘇爾律師事務所的處理移民的律師經驗豐富，立即致電：馬州：240-345-3150；維州：703-916-1227，或上中文網站：www.ChineseAccidentAttorney.com與波特那&蘇爾律師事務所聯繫，免費諮詢您的案件。律師事務所擁有精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語的工作人員。波特那&蘇爾律師事務所獲得Google Reviews 五星的好評，可見其服務獲得大家的肯定及讚賞。    

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