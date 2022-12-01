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華府迎白色聖誕？ 30年來僅1回

記者張筠／華盛頓報導
今年12月中華府將迎來低溫，預計初雪可能在12月10日至12月18日間來臨。(記者張筠╱攝影)
今年12月中華府將迎來低溫，預計初雪可能在12月10日至12月18日間來臨。(記者張筠╱攝影)

根據往年的天氣數據，大華府12月25日下雪的概率很小，若在聖誕節前已降雪，雪量也不夠維持至聖誕節當天，不過氣象專家表示，以今年截至目前的冬季狀況看來，12月25日降雪的可能性比往年稍大，大華府或許有機會迎來「白色聖誕節」(White Christmas)；此外，氣象專家預測初雪會在12月10日至18日間來臨。

根據美國國家海洋暨大氣總署(National Oceanic and Atmospheric Administration)的定義，若12月25日當天上午7時，地面上有至少一吋積雪，則為「白色聖誕節」，華府在過去30年中僅出現過一次，那就是2009年12月25日積雪達七吋，不過當時的積雪是先前一場暴風雪的積雪，並非聖誕節當天下雪。

近30年來，華府雷根國家機場(DCA)曾有四年的聖誕節出現薄薄的降雪，分別是1993年、2002年、2010年和2020年。

從1884年以來，華府只有九個聖誕節出現降雪，概率相當於7%，氣象專家表示，今年聖誕節降雪的概率比7%大；1888年以來，華府有19個聖誕節，因先前的降雪未融化，因此地上有積雪，也讓聖誕的節日氣氛更濃厚。

多年的氣象數據顯示，聖誕節降雨的可能性達36%，遠高於降雪概率；而氣溫相對跳躍，最暖的聖誕節為1964年，氣溫達華氏72度，最冷的是1983年，僅有華氏14度；30年來的聖誕平均最高溫是45度，最低為31度。

氣象專家表示，今年12月中將迎來低溫，預計初雪可能在12月10日至12月18日間來臨。

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